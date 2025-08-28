Όλα για την πρόκριση η ΑΕΚ

Η ΑΕΚ υποδέχεται απόψε την Άντερλεχτ στην OPAP Arena, με στόχο τη νίκη και την πρόκριση στη League Phase του Conference League.

Τον πρώτο της τελικό δίνει απόψε (21:00, Cosmote Sport 2) η ΑΕΚ, καθώς κρίνεται η ευρωπαϊκή της συνέχεια. Η Ένωση κοντράρεται με την Άντερλεχτ στη Νέα Φιλαδέλφεια, στη ρεβάνς του 1-1 στο Βέλγιο, θέλοντας να πάρει τη νίκη και την πρόκριση για πρώτη φορά στην ιστορία της στη League Phase του Conference League.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς πάει σε αυτόν τον τελικό με κάποιες σημαντικές απουσίες, όπως του τιμωρημένου Μάνταλου και του τραυματία Περέιρα. Αμφίβολη είναι η συμμετοχή των Γιόβιτς, Ζίνι, Γκατσίνοβιτς, που προέρχονται από μικροτραυματισμούς.

Οι Βέλγοι, από την πλευρά τους, έδειξαν ότι μπορούν ανά πάσα στιγμή να κάνουν τη «ζημιά». Ο Σίμιτς είναι στην αποστολή αν και ανέτοιμος, όπως και ο Αζάρ, ενώ εκτός έμειναν οι Εντιαγιέ και Λεονί.

Οι πιθανές ενδεκάδες

ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μαρίν, Λιούμπιτσιτς, Κοϊτά, Κουτέσα, Πινέδα, Πιερό.

Άντερλεχτ: Κούζμανς, Μααμάρ, Χέι, Κάνα, Αουγκούστινσον, Ντε Κατ, Ουέρτα, Λανσάνα, Αζάρ, Ανγκούλο, Ντόλμπεργκ.

