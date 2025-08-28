«Στο ποσοστό μεταπώλησης κολλάει το ντιλ Σπόρτινγκ-Παναθηναϊκού για Ιωαννίδη»

Νέες λεπτομέρειες από τις συζητήσεις της Σπόρτινγκ με τον Παναθηναϊκό για τη μεταγραφή του Ιωαννίδη προκύπτουν από την Πορτογαλία.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις της Σπόρτινγκ Λισαβόνας με τον Παναθηναϊκό για τη μεταγραφή του Φώτη Ιωαννίδη. Οι Πορτογάλοι θέλουν να κλείσουν άμεσα το ντιλ για να αποκτήσουν τον Έλληνα φορ, προκειμένου να ανάψουν το πράσινο φως για τη μετακόμιση του Κόνραντ Χάρντερ στη Μίλαν.

Σύμφωνα με τη «Record» οι συζητήσεις σκοντάφτουν στο ποσοστό μεταπώλησης που ζητά ο Παναθηναϊκός, καθώς θέλει το 15%, με την Σπόρτινγκ να ρίχνει εκεί τις απαιτήσεις από το αρχικό 30%. Το θέμα δεν έχει «παγώσει», οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται.

Ενδεχομένως να υπάρξει πρόοδος μετά το αποψινό παιχνίδι του Παναθηναϊκού στην Τουρκία με την Σάμσουνσπορ, στο οποίο ο Ιωαννίδης υπολογίζεται κανονικά.

Μάλιστα, και η Σπόρτινγκ προετοιμάζεται για το ντέρμπι του Σαββάτου με την Πόρτο, όπου ο Χάρντερ αναμένεται να αγωνιστεί, εκτός αν υπάρξει κάποιο μεταγραφικό ντόμινο τις επόμενες ώρες.