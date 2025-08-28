Κοντά σε συμφωνία Γιουνάιτεντ-Τσέλσι για την μεταγραφή του Γκαρνάτσο

Ο Αργεντινός εξτρέμ πλησιάζει στην μετακόμισή του στο Λονδίνο, αφού η Τσέλσι είναι πολύ κοντά στην αγορά του από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Σύμφωνα με την «Telegraph», οι δύο ομάδες έχουν συμφωνήσει στο ποσό που θα καταβληθεί με την Τσέλσι να δίνει ένα ποσό κοντά στα 40 εκατ. ευρώ και πλέον ψάχνουν την φόρμουλα για τον τρόπο καταβολής των χρημάτων.

Η Τσέλσι, προτείνει στην Γιουνάιτεντ να δώσει άμεσα τα 35 εκατομμύρια και τα υπόλοιπα πέντε να δοθούν σε μορφή μπόνους, με τους «Κόκκινους Διάβολους» να θέλουν την καταβολή ολόκληρου του ποσού.

Οι διαπραγματεύσεις των δύο ομάδων, πάντως γίνονται σε καλό κλίμα και υπάρχει αισιοδοξία ότι το deal θα ολοκληρωθεί σύντομα, με τον Γκαρνάτσο από την πλευρά του να τα έχει βρει σε όλα με την Τσέλσι για συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας.