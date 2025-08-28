Η Μίλαν φουλάρει για την απόκτηση του Ενκουνκού

Όλο και πιο κοντά στην αποχώρησή του από την Τσέλσι βρίσκεται ο Κρίστοφερ Ενκουνκού, μετά την επίσημη πρόταση που κατέθεσε στους «μπλε» η Μίλαν.

Οι Μιλανέζοι προσφέρουν ένα ποσό πάνω από τα 30 εκατ. ευρώ για να αποκτήσουν με κανονική μεταγραφή τον Γάλλο επιθετικό, με τις διαπραγματεύσεις των «ροσονέρι», με την Τσέλσι να προχωρούν σε καλό κλίμα.

Ο Ενκουνκού από την πλευρά του έχει συμφωνήσει για τα οικονομικά δεδομένα και την διάρκεια του συμβολαίου του, περιμένοντας το «πράσινο φως» για να ταξιδέψει στην Ιταλία και να ολοκληρώσει την μεταγραφή του.

Την Πέμπτη οι «ροσονέρι» αναμένεται να έχουν την τελική σειρά επαφών με την Τσέλσι, για να διευθετήσουν τις τελευταίες λεπτομέρειες που αφορούν την μεταγραφή του 28χρονου επιθετικού.