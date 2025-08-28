Ο Φλορέντσι αποσύρεται από το ποδόσφαιρο

Την απόσυρσή του από την ενεργό δράση ανακοίνωσε ο Αλεσάντρο Φλορέντσι σε ηλικία 34 ετών.

Με μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Αλεσάντρο Φλορέντσι είπε “αντίο” στο ποδόσφαιρο στα 34.

Η πορεία του ξεκίνησε από τις ακαδημίες της Ρόμα. Μικρή παρένθεση στην Κροτόνε, μέχρι το ντεμπούτο με τους “τζαλορόσι” της ιταλικής πρωτεύουσας, τους οποίους υπηρέτησε για 8 χρόνια, φορώντας και το περιβραχιόνιο του αρχηγού.

Ακολούθησαν οι εμπειρίες στο εξωτερικό, με τις φανέλες των Βαλένθια, Παρί Σεν Ζερμέν και τέλος ο επαναπατρισμός για λογαριασμό της Μίλαν.

Πρωταθλητής Ευρώπης με την Ιταλία στο Euro 2020 και πρωταθλητής Ιταλίας με τη Μίλαν το 2022, αλλά και πολλοί τραυματισμοί, μεταξύ των οποίων και 3 ρήξεις χιαστών.