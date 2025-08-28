Προπονητής Ρέιντζερς: «Δεν υπάρχουν πολλοί παίκτες που να θέλουν πραγματικά να παλέψουν για την ομάδα»

Ο προπονητής της Ρέιντζερς, Ράσελ Μάρτιν, μετά την βαριά ήττα με 6-0 από την Μπριζ και τον αποκλεισμό στα play off των προκριματικών του Champions League, δεν έκρυψε τον εκνευρισμό του.

O 39χρονος τεχνικός, μάλιστα δεν δίστασε να βγάλει στην... σέντρα τους ποδοσφαιριστές του, τονίζοντας ότι πολλοί από αυτούς δεν θέλουν να παλέψουν για τους συμπαίκτες και την ομάδα τους.

«Δεν υπάρχει αρμονία ή σύμπνοια ακόμη, αλλά αυτό θα το βρούμε. Πρέπει να προσπαθήσουμε να το φτιάξουμε αυτό με την ομάδα με κάποιον τρόπο. Πρέπει να γίνουμε δυνατότεροι μέσα από αυτό.

Δεν υπάρχουν αρκετοί παίκτες που πραγματικά θέλουν να παλέψουν για τους συμπαίκτες τους και την ομάδα. Η μεταγραφική περίοδος ολοκληρώνεται την Δευτέρα και θα υπάρξουν αλλαγές.

Η αρμονία στην ομάδα έχει διαταραχθεί, αυτό είναι σίγουρο. Υπάρχουν κάποια παιδιά που πραγματικά προσπαθούν και παλεύουν, πρέπει τώρα να ετοιμαστούμε για την Κυριακή», ανέφερε ο Ράσελ Μάρτιν.