Σκίρα: «Προχωρούν οι επαφές Ρόμα-Λίβερπουλ για τον Τσιμίκα»

Όπως αναφέρει ο γνωστός... μεταγραφολόγος, οι Ρωμαίοι είχαν νέα σειρά επαφών με την Λίβερπουλ σε θετικό κλίμα, για τον δανεισμό του 29χρονου αριστερού μπακ, με οψιόν αγοράς για το επόμενο καλοκαίρι.
Ο Τσιμίκας από την πλευρά του έχει συμφωνήσει με την Ρόμα για συμβόλαιο έως το 2029 (1+3 χρόνια) και περιμένει την κατάληξη των συζητήσεων ανάμεσα σε Ρόμα και Λίβερπουλ, για να ταξιδέψει στην Ιταλία.
Positive talks between #ASRoma and #Liverpool for Kostantinos #Tsimikas on loan with the option to buy. The greek left back has already an agreement in principle for a contract until 2029 (1+3). #transfers #LFC https://t.co/uwsEUkrfgH— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 27, 2025