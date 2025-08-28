Σκίρα: «Προχωρούν οι επαφές Ρόμα-Λίβερπουλ για τον Τσιμίκα»

Ολοένα και πιο κοντά στην μετακίνησή του στην Ρόμα βρίσκεται ο Κώστας Τσιμίκας, σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Νικολό Σκίρα.

Όπως αναφέρει ο γνωστός... μεταγραφολόγος, οι Ρωμαίοι είχαν νέα σειρά επαφών με την Λίβερπουλ σε θετικό κλίμα, για τον δανεισμό του 29χρονου αριστερού μπακ, με οψιόν αγοράς για το επόμενο καλοκαίρι.

Ο Τσιμίκας από την πλευρά του έχει συμφωνήσει με την Ρόμα για συμβόλαιο έως το 2029 (1+3 χρόνια) και περιμένει την κατάληξη των συζητήσεων ανάμεσα σε Ρόμα και Λίβερπουλ, για να ταξιδέψει στην Ιταλία.