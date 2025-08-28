Έξαλλος ο Αμορίμ: «Οι παίκτες μίλησαν πολύ δυνατά για το τι θέλουν για εμένα!»

Ο Ρούμπεν Αμορίμ μετά τον ντροπιαστικό αποκλεισμό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από την Γκρίμσμπι, δεν μάσησε τα λόγια του εκφράζοντας την έντονη απογοήτευσή του για τον τρόπο που έπαιξαν οι ποδοσφαιριστές του.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Για εμένα το χειρότερο ήταν το ξεκίνημα που κάναμε, όχι το αποτέλεσμα. Αποκλειστήκαμε στα πέναλτι. Νομίζω ότι με τον τρόπο που παίξαμε, οι παίκτες μίλησαν πολύ δυνατά για το τι θέλουν για εμένα. Θέλω να απολογηθώ στους οπαδούς μας, θα έχουμε έναν αγώνα για το πρωτάθλημα και μετά χρόνο να δουλέψουμε.

Μας έλειπαν όλα απόψε, πρέπει να είσαι περήφανος όταν βγαίνεις στον αγωνιστικό χώρο. Παίξαμε καλά στα δύο πρώτα ματς της Premier League και ήρθαμε σε έναν αγώνα με ομάδα τέταρτης κατηγορίας και παίξαμε με αυτόν τον τρόπο, οι παίκτες έδειξαν ξεκάθαρα τι θέλουν, είμαι σοκαρισμένος με αυτό που είδα απόψε.

Όταν δεν εμφανίζεσαι στο γήπεδο, νιώθεις ότι κάτι πρέπει να αλλάξει. Δεν έχει να κάνει με τον τερματοφύλακα. Δεν ξέρω τι άλλο να πω στους οπαδούς μας. Δεν έχει να κάνει με τον σχηματισμό, το σύστημα δεν είναι σημαντικό. Αυτό που έχει σημασία είναι να είμαστε διαφορετικοί, αυτό είναι δουλειά του προπονητή.

Αν κερδίζαμε αυτό το παιχνίδι θα ήταν τόσο άδικο για τον αντίπαλο. Σήμερα το ποδόσφαιρο ήταν πολύ δίκαιο, συγχαρητήρια στον αντίπαλο για αυτή την πρόκριση, εμείς έχουμε πολύ δουλειά μπροστά μας, θα κοιτάξουμε το επόμενο παιχνίδι και μετά θα έχουμε χρόνο να δούμε πώς θα αλλάξουμε την κατάσταση».