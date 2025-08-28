Παράνοια: Ο τερματοφύλακας της Γκρίμσμπι είπε ότι είναι «έξαλλος» γιατί υποστηρίζει την Γιουνάιτεντ!

Ιστορίες αγγλικής τρέλας, με τον τερματοφύλακα της Γκρίμσμπι, Κρίστι Πάιμ, μετά την ιστορική πρόκριση επί της Γιουνάιτεντ, να τονίζει ότι είναι έξαλλος γιατί υποστηρίζει τους «Κόκκινους Διάβολους»!

Η Γκρίμσμπι που αγωνίζεται στην League Two (σ.σ. τέταρτη κατηγορία), πέτυχε μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της ιστορίας της αφού πέταξε εκτός Carabao Cup την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην διαδικασία των πέναλτι.

Ένα αποτέλεσμα που όπως είναι φυσικό έστειλε στα ουράνια τους οπαδούς και τους παίκτες της Γκρίμσμπι, ή μήπως όχι;

Ο 30χρονος τερματοφύλακας της αγγλικής ομάδας Κρίστι Πάιμ, στις δηλώσεις του μετά το τέλος του αγώνα, δήλωσε ότι είναι μια γλυκόπικρη πρόκριση, αφού είναι υποστηρικτής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και ο αποκλεισμός των «Κόκκινων Διάβολων» τον έκανε έξαλλο!

«Είμαι λίγο έξαλλος γιατί είμαι οπαδός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αλλά τι να κάνουμε έτσι είναι το ποδόσφαιρο και γι΄ αυτό είναι τόσο ωραίο», ανέφερε χαρακτηριστικά στις δηλώσεις του ο τερματοφύλακας της Γκρίμσμπι.

