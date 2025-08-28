Τα ζευγάρια στον τρίτο γύρο του Carabao Cup, η αντίπαλος της Μπράιτον των Τζίμα-Κωστούλα

Με τους... μεγάλους της Premier League να μπαίνουν στην εξίσωση, διεξήχθη η κλήρωση του τρίτου γύρου του Carabao Cup, χωρίς η κληρωτίδα να βγάλει την μεγάλη αναμέτρηση.

Η Λίβερπουλ θα έχει το πιο δύσκολο έργο από τους Big-5 αφού θα αντιμετωπίσει την Σαουθάμπτον, ενώ η Μπράιτον των Τζίμα-Κωστούλα θα τεθεί αντιμέτωπη με την Μπάρνσλεϊ.

Η Άρσεναλ θα αντιμετωπίσει την Πορτ Βέιλ, ενώ η Μάντσεστερ Σίτι θα φιλοξενηθεί στην έδρα της Χάντερσφιλντ, με την μόνες μάχες μεταξύ ομάδων της Premier League να είναι αυτές ανάμεσα σε Γουλβς-Έβερτον και Μπρέντφορντ-Άστον Βίλα.

Αναλυτικά τα ζευγάρια του τρίτου γύρου του Carabao Cup:

Πορτ Βέιλ - Άρσεναλ

Λίνκολν - Τσέλσι

Τότεναμ - Ντονκάστερ

Χάντερσφιλντ - Μάντσεστερ Σίτι

Λίβερπουλ - Σαουθάμπτον

Φούλαμ - Κέιμπριτζ

Μπρέντφορντ - Άστον Βίλα

Μπάρνσλεϊ - Μπράιτον

Σουόνσι - Νότιγχαμ Φόρεστ

Νιούκαστλ - Μπράντφορντ

Σέφιλντ Γουέντσντεϊ - Γκρίμσμπι

Γουλβς - Έβερτον

Κρίσταλ Πάλας - Μίλγουολ

Μπέρνλι - Κάρντιφ

Ρέξαμ - Ρέντινγκ

Γουΐγκαν - Γουΐκομπ