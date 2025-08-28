Europa League: Οι ομάδες που βρίσκονται στη League Phase και οι... εκκρεμότητες με Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ

Στις εκκρεμότητες φυσικά υπάρχουν ο Παναθηναϊκός, που στο πρώτο ματς επικράτησε της Σάμσουνσπορ με 2-1 και στην ρεβάνς στην Τουρκία την Πέμπτη (28/8, 20:00), καλείται να ολοκληρώσει την αποστολή του για την πρόκριση.
Ανοιχτοί είναι και οι λογαριασμοί του ΠΑΟΚ με την Ριέκα, αφού ο Δικέφαλος ηττήθηκε με 1-0 στην Κροατία και στην Τούμπα την Πέμπτη (28/8, 20:30), θέλει να κάνει την ανατροπή για να εξασφαλίσει την παρουσία του στην League Phase.
Η κλήρωση της League Phase του Europa League είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή (29/8).
Αναλυτικά οι ομάδες που βρίσκονται ήδη στη League Phase του Europa League
Ρόμα
Πόρτο
Ρέιντζερς
Φέγενορντ
Λιλ
Ντιναμό Ζάγκρεμπ
Ρεάλ Μπέτις
Σάλτσμπουργκ
Άστον Βίλα
Φενερμπαχτσέ
Ερυθρός Αστέρας
Λιόν
Βικτόρια Πλζεν
Φερεντσβάρος
Σέλτικ
Βασιλεία
Φράιμπουργκ
Νότιγχαμ Φόρεστ
Στουρμ Γκρατς
Νις
Μπολόνια
Θέλτα
Στουτγγάρδη
Γκόου Αχέντ Ιγκλς
Μπραν
Οι ρεβάνς των play off των προκριματικών
28/08, 18:00 Κουόπιο - Μίντιλαντ (4-0 στο πρώτο ματς)
28/08, 19:30 Όλομουτς - Μάλμε (3-0 στο πρώτο ματς)
28/08, 20:00 Σαμσουνσπόρ - Παναθηναϊκός (2-1 στο πρώτο ματς)
28/08, 20:30 Λουντογκόρετς - Σκεντίγια (2-1 στο πρώτο ματς)
28/08, 20:30 ΠΑΟΚ - Ριέκα (1-0 στο πρώτο ματς)
28/08, 21:00 Γιουνγκ Μπόις - Σλόβαν Μπρατισλάβας (0-1 το πρώτο ματς)
28/08, 21:00 Ντιναμό Κιέβου - Μακάμπι Τελ Αβίβ (3-1 στο πρώτο ματς)
28/08, 21:00 Γκενκ - Λεχ Πόζναν (1-5 στο πρώτο ματς)
28/08, 21:00 Ουτρέχτη - Ζρινιέσκι (0-2 στο πρώτο ματς)
28/08, 21:30 Στεάουα Βουκουρεστίου - Αμπερντίν (2-2 στο πρώτο ματς)
28/08, 22:00 Μπράγκα - Λίνκολν Ρεντ Ιμπς (0-4 στο πρώτο ματς)