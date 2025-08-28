Europa League: Οι ομάδες που βρίσκονται στη League Phase και οι... εκκρεμότητες με Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ

Αρχίζει να παίρνει μορφή η League Phase του Europa League, αφού 25 από τις 36 ομάδες έχουν πάρει ήδη θέση και απομένουν τα εισιτήρια από τις ρεβάνς των play off.

Στις εκκρεμότητες φυσικά υπάρχουν ο Παναθηναϊκός, που στο πρώτο ματς επικράτησε της Σάμσουνσπορ με 2-1 και στην ρεβάνς στην Τουρκία την Πέμπτη (28/8, 20:00), καλείται να ολοκληρώσει την αποστολή του για την πρόκριση.

Ανοιχτοί είναι και οι λογαριασμοί του ΠΑΟΚ με την Ριέκα, αφού ο Δικέφαλος ηττήθηκε με 1-0 στην Κροατία και στην Τούμπα την Πέμπτη (28/8, 20:30), θέλει να κάνει την ανατροπή για να εξασφαλίσει την παρουσία του στην League Phase.

Η κλήρωση της League Phase του Europa League είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή (29/8).

Αναλυτικά οι ομάδες που βρίσκονται ήδη στη League Phase του Europa League

Ρόμα

Πόρτο

Ρέιντζερς

Φέγενορντ

Λιλ

Ντιναμό Ζάγκρεμπ

Ρεάλ Μπέτις

Σάλτσμπουργκ

Άστον Βίλα

Φενερμπαχτσέ

Ερυθρός Αστέρας

Λιόν

Βικτόρια Πλζεν

Φερεντσβάρος

Σέλτικ

Βασιλεία

Φράιμπουργκ

Νότιγχαμ Φόρεστ

Στουρμ Γκρατς

Νις

Μπολόνια

Θέλτα

Στουτγγάρδη

Γκόου Αχέντ Ιγκλς

Μπραν

Οι ρεβάνς των play off των προκριματικών

28/08, 18:00 Κουόπιο - Μίντιλαντ (4-0 στο πρώτο ματς)

28/08, 19:30 Όλομουτς - Μάλμε (3-0 στο πρώτο ματς)

28/08, 20:00 Σαμσουνσπόρ - Παναθηναϊκός (2-1 στο πρώτο ματς)

28/08, 20:30 Λουντογκόρετς - Σκεντίγια (2-1 στο πρώτο ματς)

28/08, 20:30 ΠΑΟΚ - Ριέκα (1-0 στο πρώτο ματς)

28/08, 21:00 Γιουνγκ Μπόις - Σλόβαν Μπρατισλάβας (0-1 το πρώτο ματς)

28/08, 21:00 Ντιναμό Κιέβου - Μακάμπι Τελ Αβίβ (3-1 στο πρώτο ματς)

28/08, 21:00 Γκενκ - Λεχ Πόζναν (1-5 στο πρώτο ματς)

28/08, 21:00 Ουτρέχτη - Ζρινιέσκι (0-2 στο πρώτο ματς)

28/08, 21:30 Στεάουα Βουκουρεστίου - Αμπερντίν (2-2 στο πρώτο ματς)

28/08, 22:00 Μπράγκα - Λίνκολν Ρεντ Ιμπς (0-4 στο πρώτο ματς)