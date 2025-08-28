Οι οπαδοί της Γκρίμσμπι... μπούκαραν στο γήπεδο μετά την ιστορική πρόκριση επί της Γιουνάιτεντ (vid)

Ενδεικτικό της τρέλας που επικράτησε στο «Blundell Park», μετά την επικράτηση της Γκρίμσμπι στα πέναλτι είναι το «ντου» των οπαδών της αγγλικής ομάδας, που μπούκαραν στο γήπεδο για να πανηγυρίσουν μια ιστορική βραδιά.
Αυτή, άλλωστε είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, που αποκλείεται από ομάδα της τέταρτης κατηγορίας του αγγλικού ποδοσφαίρου και ενδεικτικό του μεγέθους της επιτυχίας της Γκρίμσμπι.
THE MOMENT GRIMSBY TOWN ELIMINATES MANCHESTER UNITED AND THE FANS INVADE THE PITCH!pic.twitter.com/U5FieuRtAd— Curiosities Foot (@CuriositiesFoot) August 27, 2025