Champions League: Τα γκρουπ που θα μπουν στην κληρωτίδα - Η θέση του Ολυμπιακού

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία των προκριματικών του Champions League και πλέον έχει ξεκαθαρίσει η κατάσταση όσον αφορά την League Phase και την κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη (27/8, 19:00).

Ο Ολυμπιακός θα μπει στην κληρωτίδα, όντας στο τρίτο γκρουπ δυναμικότητας μαζί με Τότεναμ, Αϊντχόφεν, Άγιαξ, Νάπολι, Σπόρτινγκ, Σλάβια Πράγας, Μπόντο, Μαρσέιγ.

Οι «ερυθρόλευκοι» θα αντιμετωπίσουν δύο ομάδες από κάθε ένα γκρουπ, μία εντός έδρας και μία εκτός, με περιορισμό να υπάρχει προκειμένου ένας σύλλογος να μπορεί να παίξει μάξιμουμ με δύο αντιπάλους από κάθε χώρα.

Παρακάτω ακολουθούν αναλυτικά τα γκρουπ δυναμικότητας του Champions League:

1o γκρουπ

Παρί Σεν Ζερμέν

Ρεάλ Μαδρίτης

Μάντσεστερ Σίτι

Μπάγερν Μονάχου

Λίβερπουλ

Ίντερ

Τσέλσι

Ντόρτμουντ

Μπαρτσελόνα

2ο γκρουπ

Άρσεναλ

Λεβερκούζεν

Ατλέτικο Μαδρίτης

Αταλάντα

Βιγιαρεάλ

Γιουβέντους

Άιντραχτ Φρανκφούρτης

Μπριζ

Μπενφίκα

3ο γκρουπ

Τότεναμ

Αϊντχόφεν

Άγιαξ

Νάπολι

Σπόρτινγκ

Ολυμπιακός

Σλάβια Πράγας

Μπόντο

Μαρσέιγ

4ο γκρουπ

Κοπεγχάγη

Μονακό

Γαλατάσαραϊ

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ

Αθλέτικ Μπιλμπάο

Νιούκαστλ

Πάφος

Καϊράτ Αλμάτι

Kαραμπάκ