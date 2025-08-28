Ιστορική ξεφτίλα της Γιουνάιτεντ - Αποκλείστηκε από ομάδα τέταρτης κατηγορίας!

Ο εφιάλτης συνεχίζεται για τους οπαδούς της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, που είδαν την ομάδα τους να αποκλείεται στο Carabao Cup από την Γκρίμσμπι (2-2 κ.α. 11-10 πέναλτι), που αγωνίζεται στην League Two!

Ο Ρούμπεν Αμορίμ παρέταξε ενδεκάδα ημιβασικών, όμως η Γκρίμσμπι έχοντας και το κίνητρο απέναντι στην μεγάλη αντίπαλο, μπήκε με απίστευτη ορμή στο γήπεδο και στο 22' ο Βέρναμ έβαλε σε θέση οδηγού τους γηπεδούχους.

Στο 30ο λεπτό «χτύπησε» ο Γκαφατζής Ονάνα, αφού μετά από κόρνερ της Γκρίμσμπι η μπάλα έφυγε μέσα από τα χέρια του Καμερουνέζου πορτιέρε, επιτρέποντας στον Γουόρεν να διαμορφώσει το 2-0, που ήταν και το σκορ του ημιχρόνου.

Όντα με την πλάτη στον τοίχο, ο Αμορίμ έριξε στον αγωνιστικό χώρο, Φερνάντες, Εμπεμό και Ντε Λιχτ, με την Γιουνάιτεντ να γίνεται άκρως επιθετική, ψάχνοντας την επιστροφή από την κόλαση.

Στο 75΄ ο Εμπεμό μείωσε σε 2-1 και έβαλε ξανά στο παιχνίδι τους «Κόκκινους Διάβολους», με τον Χάρι Μαγκουάιρ να «λυτρώνει» προσωρινά την Γιουνάιτεντ, ισοφαρίζοντας σε 2-2 στο 89ο λεπτό.

Κάπως έτσι το ματς οδηγήθηκε στην διαδικασία των πέναλτι, με τους παίκτες των δύο ομάδων να δείχνουν μεγάλη ευστοχία με μια εξαίρεση. Τον Μπράιαν Εμπεμό, που αστόχησε σε δύο εκτελέσεις όντας ο μοιραίος της Γιουνάιτεντ.

Κάπως έτσι η Γκρίμσμπι της τέταρτης κατηγορίας, πέταξε εκτός την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, που βίωσε ακόμη μια νύχτα ντροπής, συνεχίζοντας τις εφιαλτικές εμφανίσεις.