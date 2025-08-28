ΠΑΟΚ: «Κυνηγά» την πρόκριση με ανατροπή στην «καυτή» Τούμπα

Την ανατροπή... πρόκριση ψάχνει ο ΠΑΟΚ απέναντι στη Ριέκα (28/8 20:30) στην «καυτή» Τούμπα, με φόντο τη δεύτερη συνεχόμενη παρουσία στη League Phase του Europa League.

Ώρα ρεβάνς, ώρα ανατροπής, ώρα πρόκρισης για τον Δικέφαλο στην Τούμπα απέναντι στην «σκληροτράχηλη» Ριέκα, μετά το 1-0 της Κροατίας.

Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου ολοκληρώνει το φετινό «σταυρόλεξο» των προκριματικών, θέλοντας το απόλυτο (2/2 προκρίσεις), που θα την οδηγήσουν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στη League Phase του Europa League.

Πανέτοιμοι και «πάνοπλοι» οι Θεσσαλονικείς, στο πιο «κομβικό» παιχνίδι του καλοκαιριού. Πλήρης η αποστολή, με μοναδικές απουσίες τους νεαρούς Μπαταούλα-Μύθου, με τους Τάισον-Πέλκα να βρίσκονται πλέον στο 100%, τον Ντεσπόντοφ να έρχεται με... φόρα και τον Γιακουμάκη να προσαρμόζεται... game by game.

Στο «ασπρόμαυρο στρατόπεδο», άπαντες παρόντες στην τελευταία προπόνηση, όπου βρέθηκαν φίλοι του ΠΑΟΚ για τις απαραίτητες «ντόπες» ενόψει της ρεβάνς. Όλα δείχνουν πως επιστρέφει στη βασική ενδεκάδα ο Κεντζιόρα στο «πλάι» του Μιχαηλίδη, όπως και ο Τζόντζο Κένι στο δεξί «άκρο».

Το «ερωτηματικό» παραμένει στον τρίτο που θα «πλαισιώσει» τους Κωνσταντέλια-Ζίβκοβιτς στη μεσοεπιθετική γραμμή και μένει να δούμε ποιος θα πάρει φανέλα βασικού, όπως και το ποιο θα είναι το δίδυμο στον χώρο του κέντρου.

Απέναντι στην ομάδα του Τζάλοβιτς, ο οποίος κράτησε... κρυφά τα χαρτιά του, με τα ερωτηματικά να παραμένουν. Ο βασικός στόπερ Ράντελιτς δεν βρισκόταν στην 25μελή αποστολή που ανακοίνωσαν οι Κροάτες, με τον Μαυροβούνιο προπονητή να αποφεύγει την ερώτηση για τον Βόσνιο στόπερ, ενώ ο Εντοκίτ παραμένει αμφίβολος λόγω του τραυματισμού στο γόνατο.

Στη λίστα των «ερωτηματικών» και ο μέσος Κρέιλατς, που έκανε ατομικό στη χθεσινή (27/8) πρόβα... τζενεράλε της Ριέκα στην Τούμπα.

Η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Τούμπας απέναντι στη Ριέκα, θα ξεκινήσει στις 20:30 και θα μεταδοθεί απευθείας από το OPEN, όπως και τα υπόλοιπα παιχνίδια των προκριματικών.