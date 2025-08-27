Σκίρα: «Αυτό είναι το συμβόλαιο που δίνει ο ΠΑΟΚ στον Βολιάκο!»

Non-stop είναι οι αναφορές των Ιταλών για τον 26χρονο κεντρικό αμυντικό που απασχολεί σοβαρά τον ΠΑΟΚ, με τον Νικολό Σκίρα να κάνει το δικό του «χτύπημα».

Σύμφωνα με τον γνωστό Ιταλό δημοσιογράφο, ο ΠΑΟΚ για να πείσει τον Βολιάκο να μετακομίσει στην Θεσσαλονίκη του πρόσφερε συμβόλαιο έως το 2029 (1+3 χρόνια) «ξεκλειδώνοντας» με αυτόν τον τρόπο την απάντηση του Ιταλού στόπερ.

Όσον αφορά την συμφωνία του ΠΑΟΚ με την Τζένοα, αυτή θα αφορά τον μονοετή δανεισμό του Βολιάκο, με οψιόν αγοράς για το επόμενο καλοκαίρι (σ.σ. γιαυτό και το συμβόλαιο έως το 2029).