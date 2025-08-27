Σκίρα: «Αυτό είναι το συμβόλαιο που δίνει ο ΠΑΟΚ στον Βολιάκο!»

Σύμφωνα με τον γνωστό Ιταλό δημοσιογράφο, ο ΠΑΟΚ για να πείσει τον Βολιάκο να μετακομίσει στην Θεσσαλονίκη του πρόσφερε συμβόλαιο έως το 2029 (1+3 χρόνια) «ξεκλειδώνοντας» με αυτόν τον τρόπο την απάντηση του Ιταλού στόπερ.
Όσον αφορά την συμφωνία του ΠΑΟΚ με την Τζένοα, αυτή θα αφορά τον μονοετή δανεισμό του Βολιάκο, με οψιόν αγοράς για το επόμενο καλοκαίρι (σ.σ. γιαυτό και το συμβόλαιο έως το 2029).
🚨 Excl. - #PAOKFC have offered a contract until 2029 (1+3) to convince Alex #Vogliacco to join the greek club, which are in advanced talks with #Genoa for a loan with the option to buy. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 27, 2025