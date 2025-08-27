MENU
Σιγά μην έλειπε από το «πάρτι» ο Τζόλης, 6-0 τη Ρέιντζερς! (vid)

Η Κλαμπ Μπριζ έχει «σμπαραλιάσει» από το ημίχρονο την ομάδα του Ράσελ Μάρτιν, με τον Έλληνα winger στο 50' να βάζει το... κερασάκι σε μια ταπεινωτική βραδιά για τους Σκωτσέζους!
