Tζίμας on fire: Άνοιξε λογαριασμό με δύο γκολ! (vid)

Τα πρώτα του γκολ με την φανέλα της Μπράιτον σημείωσε ο Στέφανος Τζίμας, στην αναμέτρηση με την Όξφορντ για το Carabao Cup.

Ο πρώην επιθετικός του ΠΑΟΚ, μπήκε στον αγωνιστικό χώρο ως αλλαγή στο 66ο λεπτό και λίγο αργότερα άνοιξε λογαριασμό με την φανέλα των «Γλάρων», διαμορφώνοντας το 0-4.

Συγκεκριμένα, στο 71ο λεπτό ο Έλληνας επιθετικός έφυγε στην πλάτη της άμυνας και με ψύχραιμο πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, σημειώνοντας το πρώτο του γκολ με την Μπράιτον.

Stefanos Tzimas | 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Oxford United 0-4 Brightonpic.twitter.com/l1ybdsDwTb — Goals Xtra (@GoalsXtra) August 27, 2025

Λίγο αργότερα ο Τζίμας βρέθηκε και πάλι σε θέση βολής, μετά από κλέψιμο των παικτών της Μπράιτον, ο Έλληνας επιθετικός πήρε την μπάλα στο ύψος της μεγάλης περιοχής και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-5!