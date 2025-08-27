Ρε Ονάνα πλάκα μας κάνεις; Νέα απίστευτη γκάφα του Καμερουνέζου πορτιέρε (vid)

Ο αγωνιστικός κατήφορος δεν έχει σταματημό για την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, «πληρώνοντας» ακόμη μια αδιανόητη γκάφα του Αντρέ Ονάνα.

Ο Καμερουνέζος τερματοφύλακας πήρε φανέλα βασικού στην αναμέτρηση των «Κόκκινων Διάβολων» για το Carabao Cup με αντίπαλο την Γκρίμσμπι που αγωνίζεται στην League Two.

Οι γηπεδούχοι, μάλιστα έκαναν την έκπληξη ανοίγοντας το σκορ στο 22' με τον Βέρναν, με την Γκρίμσμπι να ρίχνει στο καναβάτσο την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο 30' μετά από απίθανη γκάφα του Ονάνα.

Μετά από εκτέλεση κόρνερ, ο Καμερουνέζος τερματοφύλακας έχασε την μπάλα μέσα από τα χέρια του, επιτρέποντας στον Γουόρεν να στείλει την μπάλα στα δίχτυα για το 2-0 των γηπεδούχων!