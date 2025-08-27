Ντι Μάρτζιο: Στην τελική ευθεία το deal ΠΑΟΚ - Βολιάκο!

Υπόθεση λεπτομερειών χαρακτηρίζει το deal του ΠΑΟΚ με τον Αλεσάντρο Βολιάκο ο Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο, επιβεβαιώνοντας πως οι εξελίξεις για τους Θεσσαλονικείς «τρέχουν»!

Όπως διαβάσατε μέσα από το SDNA, η υπόθεση του 26χρονου κεντρικού αμυντικού είναι αρκετά προχωρημένη για τον Δικέφαλο, με τον Βολιάκο να αλλάζει στάση μετά την προσέγγιση του ΠΑΟΚ και τα όσα του παρουσίασαν οι ασπρόμαυροι, αν και αρχικά επέμενε... ιταλικά!

Η είδηση επιβεβαιώνεται και από τον Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο, ο οποίος σε «χτύπημά» του στο «Χ» επιβεβαίωσε πως ο στόπερ της Τζένοα «άναψε το πράσινο φως στον ΠΑΟΚ» και υπογραμμίζει πως το deal είναι πια υπόθεση λεπτομερειών!

Οι συζητήσεις ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τη Τζένοα γίνονται με γνώμονα την απόκτηση Βολιάκο υπό καθεστώς δανεισμού με οψιόν αγοράς...