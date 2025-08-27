Πάνοπλος για Ριέκα ο ΠΑΟΚ! - Η αποστολή του Λουτσέσκου για το μεγάλο παιχνίδι της Τούμπας

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου ανακοίνωσε την αποστολή του ΠΑΟΚ για το μεγάλο παιχνίδι με την Ριέκα, έχοντας όλους τους ποδοσφαιριστές του διαθέσιμους!

Άπαντες παρόντες ενόψει του μεγάλου επαναληπτικού κόντρα στη Ριέκα στον ΠΑΟΚ (28/8 - 20:30)!

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου ανακοίνωσε την αποστολή της ομάδας του και σε αυτή βρίσκονται όλοι οι ποδοσφαιριστές, με τον Ρουμάνο τεχνικό να έχει ενόψει του αυριανού αγώνα αρκετές λύσεις στα χέρια του.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ασπρόμαυρη ΠΑΕ:

Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την αναμέτρηση κόντρα στη Ριέκα, στο γήπεδο της Τούμπας, με μία προπόνηση στη Νέα Μεσημβρία το απόγευμα της Τετάρτης (27/08).

Η τελευταία προπόνηση της ομάδας πριν τη μάχη με τους Κροάτες ξεκίνησε με προθέρμανση και rondo, ενώ ακολούθησε δουλειά στην τακτική και τις στατικές φάσεις.

Αναλυτικά, οι παίκτες που θα έχει στη διάθεσή του ο Ράζβαν Λουτσέσκου είναι οι:

Παβλένκα, Γκουγκεσασβίλι, Τσιφτσής, Σάστρε, Κένι, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Τέιλορ, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Καμαρά, Τσοπούρογλου, Κωνσταντέλιας, Ιβανούσετς, Α. Ζίβκοβιτς, Τάισον, Ντεσπόντοφ, Πέλκας, Χατσίδης, Γιακουμάκης, Τσάλοφ.