Κλήθηκε στην Εθνική της Ακτής Ελεφαντοστού ο Λαφόν (pic)

Ο Αλμπάν Λαφόν ήρθε αυτό το καλοκαίρι στον Παναθηναϊκό από τη Ναντ και παρότι δεν έχει καταφέρει ακόμα να αγωνιστεί, έχει έναν λόγο να είναι πάρα πολύ χαρούμενος.
Αυτός δεν είναι άλλος από την πρώτη του κλήση στην Εθνική της Ακτής Ελεφαντοστού, ενόψει των αναμετρήσεων με Μπουρουντί (5/9, εντός έδρας) και Γκαμπόν (9/9, εκτός έδρας) για τα προκριματικά του Μουντιάλ.
Αναλυτικά οι κλήσεις της Ακτής Ελεφαντοστού:
🚨🇨🇮 Éliminatoires Coupe du monde 2026 - La liste des joueurs sélectionnés#FIF 🇨🇮 pic.twitter.com/oRXkLPK7Ta— FIF 🇨🇮🐘 (@FIFCI_tweet) August 27, 2025