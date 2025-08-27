Κλήθηκε στην Εθνική της Ακτής Ελεφαντοστού ο Λαφόν (pic)

Σπουδαία εξέλιξη για τον Αλμπάν Λαφόν, που κλήθηκε για πρώτη φορά στην καριέρα του στην Εθνική της Ακτής Ελεφαντοστού.

Ο Αλμπάν Λαφόν ήρθε αυτό το καλοκαίρι στον Παναθηναϊκό από τη Ναντ και παρότι δεν έχει καταφέρει ακόμα να αγωνιστεί, έχει έναν λόγο να είναι πάρα πολύ χαρούμενος.

Αυτός δεν είναι άλλος από την πρώτη του κλήση στην Εθνική της Ακτής Ελεφαντοστού, ενόψει των αναμετρήσεων με Μπουρουντί (5/9, εντός έδρας) και Γκαμπόν (9/9, εκτός έδρας) για τα προκριματικά του Μουντιάλ.

Αναλυτικά οι κλήσεις της Ακτής Ελεφαντοστού: