Φιλική νίκη με 3-1 για τον Παναθηναϊκό κόντρα στον Αχαρναϊκό

Με 3-1 νίκησε ο Παναθηναϊκός τον Αχαρναϊκό σε φιλική αναμέτρηση που διεξήχθη στο Μενίδι.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-1 και έδειξε καλά στοιχεία για το χρονικό σημείο της προετοιμασίας στο οποίο βρίσκεται η ομάδα.

Μόλις στο 2ο λεπτό άνοιξε το σκορ η Καλαντάντζε με κεφαλιά ύστερα από φάουλ που εκτέλεσε η Μπράντιτς. Στο 20’ ήρθε η ισοφάριση 1-1 από τον Αχαρναϊκό.

Με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου τη θέση των Νάση και Πλατανιά πήραν οι Χατζηχαριστού και Νάνου, ενώ στο 55’ η Πούλιου έκανε το 2-1 μετά από όμορφη ασίστ της Μπριάνα.

Στη συνέχεια, κόουτς Κνέζεβιτς προχώρησε και σε άλλες αλλαγές με τις Μωραΐτου και η Σκαρλατίδη να παίρνουν τις θέσεις των Σιαφαρίκα και Ζώτου. Στο 63’ η Πούλιου διπλασίασε τα τέρματά της και διαμόρφωσε το τελικό 3-1 μετά από εκτέλεση κόρνερ της Μπράντιτς.

Θέλοντας να δοκιμάσει διάφορα σχήματα ο προπονητής του «τριφυλλιού« έριξε στον αγωνιστικό χώρο τις Παπαδάκη, Μίχου και Κωνσταντινίδη στη θέση των Καλαντάτζε, Κόλλια και Μπράντιτς.