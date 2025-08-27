Φιλική νίκη με 3-1 για τον Παναθηναϊκό κόντρα στον Αχαρναϊκό

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-1 και έδειξε καλά στοιχεία για το χρονικό σημείο της προετοιμασίας στο οποίο βρίσκεται η ομάδα.
Μόλις στο 2ο λεπτό άνοιξε το σκορ η Καλαντάντζε με κεφαλιά ύστερα από φάουλ που εκτέλεσε η Μπράντιτς. Στο 20’ ήρθε η ισοφάριση 1-1 από τον Αχαρναϊκό.
Με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου τη θέση των Νάση και Πλατανιά πήραν οι Χατζηχαριστού και Νάνου, ενώ στο 55’ η Πούλιου έκανε το 2-1 μετά από όμορφη ασίστ της Μπριάνα.
Στη συνέχεια, κόουτς Κνέζεβιτς προχώρησε και σε άλλες αλλαγές με τις Μωραΐτου και η Σκαρλατίδη να παίρνουν τις θέσεις των Σιαφαρίκα και Ζώτου. Στο 63’ η Πούλιου διπλασίασε τα τέρματά της και διαμόρφωσε το τελικό 3-1 μετά από εκτέλεση κόρνερ της Μπράντιτς.
Θέλοντας να δοκιμάσει διάφορα σχήματα ο προπονητής του «τριφυλλιού« έριξε στον αγωνιστικό χώρο τις Παπαδάκη, Μίχου και Κωνσταντινίδη στη θέση των Καλαντάτζε, Κόλλια και Μπράντιτς.