Στο «στόχαστρο» της Οβιέδο ο Κάρμο, σύμφωνα με τους Ισπανούς

Ο Νταβίντ Κάρμο βρίσκεται στην μεταγραφική λίστα της Ρεάλ Οβιέδο, σύμφωνα με ισπανικό δημοσίευμα.

Ο Νταβίντ Κάρμο αποχώρησε το καλοκαίρι από τον Ολυμπιακό με προορισμό την Νότιγχαμ Φόρεστ, μετά την ολοκλήρωση του δανεισμού του στους Πειραιώτες.

Προσπάθησε στην καλοκαιρινή προετοιμασία να πείσει τον Νούνο Εσπιρίτο Σάντο ότι αξίζει μία θέση στο ρόστερ της αγγλικής ομάδας, αλλά πολύ δύσκολα θα παραμείνει στο Νησί.

Αρκετές ομάδες έχουν δείξει ενδιαφέρον για την απόκτηση του, με τελευταία την Ρεάλ Οβιέδο από την Ισπανία.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το δημοσίευμα της ισπανικής «elcomercio», ο Αγκολέζος στόπερ της Νότιγχαμ αποτελεί τον πρώτο στόχο της Οβιέδο για την ενίσχυση της στο κέντρο της άμυνας.

Η νεοφώτιστη ομάδα της La Liga, έχει καταθέσει πρόταση στους Άγγλους για την απόκτηση του, ενώ το δημοσίευμα αναφέρει ότι οι δυο πλευρές μπορούν να τα βρουν και με δανεισμό με οψιόν αγοράς.

Μένει να δούμε ποια θα είναι η τελική απάντηση στην πρόταση της ισπανικής ομάδας για τον Νταβίντ Κάρμο.