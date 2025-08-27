Άρης: Πρώτη για Γαλανόπουλο

Την πρώτη του προπόνηση με τον Άρη πραγματοποίησε ο Κώστας Γαλανόπουλος, ο οποίος γνώρισε από κοντά τους νέους του συμπαίκτες, βρίσκοντας παράλληλα και τον παλιό του γνώριμο Μαρίνο Ουζουνίδη.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΠΑΕ Άρης:

Με νέο πρόσωπο τον Κωνσταντίνο Γαλανόπουλο ολοκληρώθηκε (χωρίς προβλήματα) το σημερινό προπονητικό πρόγραμμα της ομάδας μας στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο.

Οι ποδοσφαιριστές του Άρη προπονήθηκαν το απόγευμα (ενεργοποίηση με τεχνικοτακτική, ασκήσεις ταχυδύναμης και εκρηκτικότητας, επιθετικές συνεργασίες και τελειώματα φάσεων, καθώς και παιχνίδι τακτικής με αμυντικό transition).

Αύριο, Πέμπτη οι ποδοσφαιριστές της ομάδας μας θα προπονηθούν -και πάλι- το απόγευμα στο «Δασυγένειο».