Ανοιχτά «μέτωπα» για τον ΠΑΟΚ: «Τρέχουν» οι εξελίξεις με Βολιάκο!

Πέρα από την υπόθεση του χαφ και συγκεκριμένα του Πουέρτα, ο ΠΑΟΚ έχει ένα ακόμη ανοιχτό μέτωπο, αυτό του Αλεσάντρο Βολιάκο, με τις εξελίξεις να «τρέχουν»!

Ο Αλεσάντρο Βολιάκο είναι ο εκλεκτός του ΠΑΟΚ αναφορικά με την ενίσχυση στα στόπερ, με τον Ιταλό ποδοσφαιριστή να βρίσκεται πολύ κοντά στο να συνεχίσει την καριέρα του στην Τούμπα.

Πρόκειται για έναν αθλητή του οποίου η περίπτωση σε πρώτη ανάγνωση μόνο εύκολη δεν ήταν, καθώς η αρχική του επιθυμία ήταν να παραμείνει στην χώρα του...

Τελικά οι επαφές με υποψήφιους «μνηστήρες» δεν προχώρησαν, με τον ΠΑΟΚ να πλευρίζει τον Βολιάκο, έχοντας το «Ok» από την Τζένοα και τον ίδιο να αλλάζει στάση, μετά την προσέγγιση του Δικεφάλου και όσα του είπαν οι άνθρωποι του Δικεφάλου.

Ο ίδιος, μάλιστα, πηγαίνοντας το όλο story ένα βήμα μπροστά, έκανε follow την επίσημη σελίδα της ασπρόμαυρη ΠΑΕ στο Instagram, δείχνοντας πως είναι ξεκάθαρα «ψημένος» ώστε να συνεχίσει την καριέρα του στην Τούμπα.

Υπενθυμίζεται πως σε ότι έχει να κάνει με την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής, ο ΠΑΟΚ «ψάχνεται» για την απόκτηση του Γκουστάβο Πουέρτα ως δανεικό από την Μπάγερν Λεβερκούζεν, με τον Δικέφαλο να «τρέχει» τις μεταγραφικές εκκρεμότητες μέχρι την διορία στις 2/9 για την δήλωση των ποδοσφαιριστών στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

To σίγουρο είναι πως σύντομα θα ξεκαθαρίσουν όλα και μέσα στο Σαββατοκύριακο θα υπάρχουν οριστικές εξελίξεις, όσον αφορά τους δύο ποδοσφαιριστές...