Ευχαριστήρια επιστολή της ΕΠΟ για τη δωρεάν μετακίνηση των νησιωτικών σωματείων

Με επιστολή της προς τον υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση, τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια και τον υφυπουργό Στέφανο Γκίκα, η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία εξέφρασε τις θερμές ευχαριστίες της για την απόφαση που προβλέπει τη δωρεάν μετακίνηση των νησιωτικών ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων με επιδοτούμενα πλοία από 1ης Ιανουαρίου 2026.

Η ΕΠΟ χαρακτήρισε το μέτρο ως σημαντική ενίσχυση για τον ερασιτεχνικό αθλητισμό στα νησιά, επισημαίνοντας πως διευκολύνει την ισότιμη συμμετοχή των ομάδων σε διοργανώσεις και μειώνει τα οικονομικά βάρη των συλλόγων. Παράλληλα, επεσήμανε τη συμβολή της Πολιτείας στην ανάπτυξη του ποδοσφαίρου και τη στήριξη των νέων αθλητών, δηλώνοντας την πρόθεσή της να συνεχίσει να στηρίζει τέτοιες πρωτοβουλίες.

Αναλυτικά:

«Ευχαριστήρια επιστολή της ΕΠΟ:

Προς:

Τον Υπουργό Αθλητισμού, κ. Γιάννη Βρούτση

Τον Υπουργό Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Βασίλη Κικίλια

Τον Υφυπουργό Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Στέφανο Γκίκα

Θέμα: Ευχαριστήρια επιστολή για την απόφαση δωρεάν μετακινήσεων των νησιωτικών ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων

Αξιότιμοι Κύριοι Υπουργοί,

Εκ μέρους της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και προσωπικά, θα ήθελα να εκφράσω τις θερμότατες ευχαριστίες μας για την απόφασή σας αναφορικά με τη δωρεάν μετακίνηση των νησιωτικών ερασιτεχνικών σωματείων με τα επιδοτούμενα πλοία από 1ης Ιανουαρίου 2026.

Η πρωτοβουλία σας αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στήριξης του ερασιτεχνικού αθλητισμού στα νησιά και, ειδικά για το ποδόσφαιρο, ανοίγει νέους δρόμους σε χιλιάδες νέους αθλητές. Διευκολύνει την ισότιμη συμμετοχή των ομάδων σε διοργανώσεις και μειώνει ουσιαστικά το βάρος των μετακινήσεων, επιτρέποντας στα σωματεία να επικεντρωθούν στην ανάπτυξη και την πρόοδό τους.

Η αποφασιστικότητα, η ευαισθησία και η έμπρακτη στήριξή σας στον αθλητισμό αποτελούν πολύτιμο παράδειγμα δημόσιας υπηρεσίας και αφοσίωσης στην κοινωνία.

Η ΕΠΟ εκτιμά βαθύτατα αυτή τη συμβολή και δεσμεύεται να σταθεί αρωγός σε κάθε προσπάθεια που προάγει το ποδόσφαιρο και τον αθλητισμό στην νησιωτική Ελλάδα.

Σας ευχαριστούμε θερμά για την υποστήριξη, τη συνεργασία και το όραμά σας για έναν πιο ισότιμο και δυναμικό αθλητικό χώρο σε όλη τη χώρα».