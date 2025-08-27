Να παίξει σαν να είναι 0-0, να απαντήσει στο γήπεδο και να προκριθεί!

Ο Τάσος Νικολογιάννης γράφει για την απάντηση που πρέπει να δώσει ο Παναθηναϊκός στο γήπεδο και τον τρόπο που πρέπει να παίξει για να προκριθεί με την Σάμσουνσπορ και να παίξει στο Europa League.

Ηρθε η ώρα. Ο Παναθηναϊκός ένα βήμα θέλει ακόμα την Πέμπτη το βράδυ, για να αξιοποιήσει την πρόκριση επί της Σαχτάρ, να περάσει και την Σάμσουνσπορ και να παίξει στη League phase του Europa League. Ένα βήμα, που θα είναι δύσκολο εκτός και αν ο Παναθηναϊκός με την νοοτροπία του και το παιχνίδι του το κάνει να μοιάζει πιο εύκολο.

Από τις περιγραφές καταλαβαίνουμε, ότι ο Παναθηναϊκός θα παίξει σε ένα γήπεδο-κόλαση. Μόνο που μπάλα παίζουν οι 22 παίκτες μέσα, κανείς άλλος. Και ο Παναθηναϊκός τα τελευταία χρόνια έχει παίξει σε καυτές έδρες και φέτος έχει στο ρόστερ του παίκτες, που έχουν παραστάσεις, εμπειρία και είναι μαθημένοι στα δύσκολα.

Το 2-1 του πρώτου αγώνα είναι ένα καλό αποτέλεσμα, αλλά όσοι μπουν και παίξουν πρέπει από το πρώτο δευτερόλεπτο του αγώνα να το ξεχάσουν. Και να μπουν στο γήπεδο με τη νοοτροπία, ότι το ματς είναι 0-0 και για να περάσεις πρέπει να νικήσεις. Αν μπει με αυτή τη νοοτροπία ο Παναθηναϊκός με στόχο τη νίκη το πιο πιθανό είναι στο τέλος της βραδιάς να έχει πάρει την πρόκριση. Αν κάνει το λάθος και έχει στο μυαλό του να μην χάσει, είναι πιθανό να την πατήσει.

Η ομάδα του Βιτόρια πρέπει να δείξει από το πρώτο λεπτό, ότι πήγε στην Τουρκία, για να κάνει την δουλειά, να πάρει την πρόκριση και να φύγει. Πρέπει να επιβάλει το παιχνίδι της, να έχει κυριαρχία και να προσέξει πολύ τις αντεπιθέσεις των Τούρκων, που είναι το καλύτερο τους κομμάτι.

Η ομάδα μετά την πρόκριση επί της Σαχτάρ και την ανατροπή στο πρώτο ματς έχει πάρει αυτοπεποίθηση, έχει την ψυχολογία και έχει ζεστάνει τον κόσμο. Περίπου 200 φίλοι της ομάδας θα είναι εκεί την Πέμπτη το βράδυ μέσα στην κόλαση. Για την καψούρα τους, τον Παναθηναϊκό. Ένα δώρο θέλουν. Να πανηγυρίσουν την πρόκριση μέσα στην Σαμψούντα και να υψώσουν την ελληνική σημαία.

Το παιχνίδι δεν θέλει βιασύνη, ούτε πανικό. Θέλει υπομονή, συγκέντρωση και δύναμη στην δύναμη. Οι Τούρκοι, που υστερούν σε ποιότητα θα προσπαθήσουν με το ξύλο να επιβληθούν. Ο Βόσνιος διαιτητής ας ελπίσουμε, ότι θα κάνει σωστά την δουλειά του, αλλά και ο Παναθηναϊκός πρέπει να πάει με δύναμη στη δύναμη. Να μην μασήσει.

Ο βασικός στόχος είναι η ομάδα να βρει το γκολ. Αν αυτό γίνει και αν γίνει και νωρίς θα ανοίξει ο δρόμος και μετά θα είναι όλα στα χέρια του Παναθηναϊκού. Στο πρώτο παιχνίδι σκόραραν δύο αμυντικοί, μήπως ήρθε η ώρα η ομάδα να πάρει γκολ από τα φορ; Στο πρώτο ματς η κεφαλιά του Σφιντέρσκι βρήκε δοκάρι, ας πάει τώρα μέσα.

Για το πρεστίζ του συλλόγου, για την ιστορία θα είναι σημαντική μία πρόκριση μέσα στην Τουρκία. Άλλο το Europa League, άλλο το Conference League. Mε όσο πιο καλούς αντιπάλους παίζεις, τόσο πιο καλός γίνεσαι και εσύ. Πάμε γερά, για την πρόκριση μέσα στην Σαμψούντα…