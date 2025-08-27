Φιλική ισοπαλία κόντρα στην Κάρυστο για τον Ολυμπιακό Β΄

Φιλική αναμέτρηση με αντίπαλο την Κάρυστο (0-0), έδωσε ο Ολυμπιακός Β΄ στο προπονητικό κέντρο στο Ρέντη.

Οι «ερυθρόλευκοι» ήρθαν ισόπαλοι με 0-0 με την ομάδα της Γ’ Εθνικής, με τον τεχνικό της ομάδας Ρομέν Πιτό να προχωρά σε αρκετές δοκιμές κατά τη διάρκεια του ματς.

Η ομάδα του Πειραιά κατάφερε να δημιουργήσει ευκαιρίες για το γκολ, ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο όποτε είχε και δοκάρι, χωρίς όμως να σκοράρει και να κάνει τη διαφορά στο σκορ του φιλικού.

Στο 20ο λεπτό του αγώνα ο Λιάτσος έβγαλε ωραία μπαλιά για τον Λώλη, ο οποίος πήρε την κεφαλιά και η μπάλα πέρασε ελάχιστα άουτ, ενώ στο 29′ ο Λιάτσος απείλησε με μακρινό σουτ έξω από την περιοχή χωρίς όμως τον επιθυμητό στόχο. Στο δεύτερο μέρος ο Ολυμπιακός έγινε πιο επιθετικός και κατάφερε να δημιουργήσει ακόμη περισσότερες ευκαιρίες, ιδιαίτερα στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης.

Στο 87′ ο Βαλμπουενά «γέμισε» στην αντίπαλη περιοχή με εκτέλεση φάουλ, ο Γκοτζαμανίδης πήρε την κεφαλιά και η μπάλα σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι, ενώ στο 90′ ο Βαλμπουενά έκανε το σουτ από το ύψος της μεγάλης περιοχής η μπάλα κόντραρε σε αμυντικό και κατέληξε ελάχιστα δίπλα από την αντίπαλη εστία σε κόρνερ. Στο επόμενο λεπτό ο Βαλμπουενά εκτέλεσε το κόρνερ, ο Γκοτζαμανίδης και πάλι βρέθηκε μέσα στην αντίπαλη περιοχή και πήρε την κεφαλιά, αλλά η μπάλα πήγε άουτ.

Έτσι έμεινε το 0-0 και ο Ολυμπιακός Β΄ συνεχίζει την καλοκαιρινή του προετοιμασία, ενόψει των επίσημων υποχρεώσεών του στο πρωτάθλημα της Super League 2.

Να σημειωθεί πως πριν την έναρξη του αγώνα ο Διευθυντής Ακαδημίας του Ολυμπιακού, Ζοζέ Ανιγκό, μαζί με τον βοηθό του Τόμας Μπενετέτ, αντάλλαξαν με τον πρόεδρο της Καρύστου, Παύλο Αλεξανδρή, φανέλες των δύο ομάδων.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ρομέν Πιτό): Έξαρχος (46′ Καμπαγιοβάννης), Αργυρίου (61′ Κουτσογούλας), Ρολάκης (35′ Παναγάκος – 61′ Κουτσίδης), Δάμα (61′ Σιόβας), Τανούλης (61′ Γκοτζαμανίδης), Αλαφάκης (61′ Μαρτίνης), Πλειώνης (35′ Πρεκατές – 61′ Ζουγλής), Λώλης (61′ Πλης), Λιάτσος (61′ Τουφάκης), Γιουσούφ (61′ Βαλμπουενά), Αγγελάκης (61′ Κεϊτά).

Κάρυστος (Δημήτρης Μαγκαφίνης): Διαμάντης, Βουγιούκας, Παπαδόπουλος, Ντονκόρ, Τσουκάνης, Ζάνι, Παπαδάκης, Κοροβέσης, Ταχματζίδης, Σπηλιώτης, Παπαθανασίου, ενώ αγωνίστηκαν και οι Γεωργιακάκης, Μενεγάτος, Ραβιόλος, Μανιάτης, Νικολής, Σαχπατζίδης.