Πρόβα τζενεράλε στην Τούμπα για Ριέκα - «Θολώνουν» το τοπίο για Εντοκίτ και Ράντελιτς οι Κροάτες

Η Ριέκα προπονείται αυτή τη στιγμή στην Τούμπα με δύο απουσίες, αυτές των Ράντελιτς και Εντοκίτ, με τους Κροάτες να προσπαθούν να θολώσουν το τοπίο ενόψει της αναμέτρησης με τον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη.

Την τελευταία της προπόνηση πριν τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ (28/8 - 20:30) πραγματοποιεί αυτή την ώρα η Ριέκα, έχοντας δύο μεγάλα ερωτηματικό όσον αφορά την αυριανή αναμέτρηση για τα play off του Europa League.

Το ένα έχει να κάνει με τον Βόσνιο κεντρικό αμυντικό, Στιέπαν Ράντελιτς, ο οποίος δεν αγωνίστηκε καθόλου στο τελευταίο παιχνίδι των Κροατών και στη λίστα που δόθηκε από τους ανθρώπους της ομάδας, δεν βρίσκεται μέσα.

Παρ' όλα αυτά ο προπονητής της Ριέκα, Ράντομιρ Τζάλοβιτς, σημείωσε πως ταξίδεψε κανονικά με το υπόλοιπο γκρουπ, ωστόσο αυτή τη στιγμή δεν προπονείται στον αγωνιστικό χώρο της Τούμπας.

Το άλλο ερωτηματικό έχει να κάνει με τον Μερβίλ Εντοκίτ, του οποίου οι εξετάσεις μετά τον τραυματισμό στο γόνατο βγήκαν καθαρές και βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, ωστόσο ούτε αυτός βρίσκεται στο γήπεδο για την προπόνηση, με την Ριέκα να... θολώνει το τοπίο γύρω από την αυριανή, πιθανή συμμετοχή του.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Ντάντας: «Έχω πολύ καλές αναμνήσεις - Είπα στους συμπαίκτες μου για την Τούμπα»