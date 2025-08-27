Οι έντονες μέρες του Αυγούστου για την ΑΕΚ

Ο Σταύρος Καζαντζόγλου για ένα καλοκαίρι γεμάτο αγωνία, σασπένς, «Σωτηράκηδες» και την ΑΕΚ

Θυμάμαι την πρώτη φορά που είχα δει εκείνο το αριστούργημα του Παντελή Βούλγαρη, τις «Ησυχες μέρες του Αυγούστου». Ναι, υπήρξαμε και σινεφίλ πριν μας βάλει στις κινηματογραφικές αίθουσες, τα θέατρα και τα μουσεία η ΑΕΚ με την περυσινή ευρωπαϊκή αποτυχία της. Είχα εντυπωσιαστεί από τις ερμηνείες, την φωτογραφία. Τον γούσταρα τον Βούλγαρη, από την μυθική «φανέλα με το 9» που γυρίστηκε στης Φιλαδέλφειας τα μέρη.

Τι μου ήρθε και τα θυμήθηκα όλα αυτά; Είναι επειδή βρισκόμαστε στο τέλος του καλοκαιριού, έχουμε μπροστά μας μια ολόκληρη αγωνιστική χρονιά και όσοι κινούμαστε γύρω από την κοινωνία της ΑΕΚ, μάθαμε πολλά σε όλο αυτό το διάστημα. Ζούμε τις δικές μας έντονες ημέρες του Αυγούστου. Σε αυτές, είδαμε μέρος των όσων μπορεί και δεν μπορεί να κάνει η ομάδα του Νίκολιτς, μαθαίνουμε τον Σέρβο και τον Ριμπάλτα, βλέπουμε πως όλα τριγύρω αλλάζουνε, αλλά η προπαγάνδα παραμένει η ίδια.

Οι απίθανοι και η «Λουτσεσκιάδα»

Όχι, τους το δίνω. Οι άνθρωποι είναι ικανότατοι και δείχνουν την σημασία της κατοχής Μέσων και ελέγχου της κατάστασης. Αντί να συζητάμε για την εντυπωσιακή πρεμιέρα της ΑΕΚ και την μπαλάρα που έπαιξε κατά διαστήματα στην ελληνική πρεμιέρα της, συζητήσαμε τόσο διεξοδικά που χάζευες και κανονικός να είσαι, το απίθανο. Αν ήταν πέναλτι πάνω στον Ζίνι. Με εξυπναδιές για το αν η μπάλα ήταν εντός πεδιάς, αν βρήκε το πόδι του Ζίνι τον αντίπαλο, αν δεν έπρεπε να δώσει πέναλτι επειδή δεν έδωσε κίτρινη κάρτα, τι θα συνέβαινε αν η… γιαγιά μου είχε «καρούλια».

Ας κρατήσουμε μίνιμουμ σοβαρότητας. Εστω και εάν στην Ελλάδα βλέπω πως αναπτύσσεται έντονα μια σχολή «Λουτσεσκιάδας», με ανθρώπους που υποστηρίζουν πως για εκείνους συμβαίνει κάτι, ακόμα και αν αυτό δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, εμείς δεν μπορεί να χάσουμε το μυαλό μας. Η μόνη απάντηση στην τρέλα και την παράνοια τους, τους στημένους και τους περίεργους, είναι η κοινή λογική. Τι βλέπουν τα ματάκια σας, τι αντιλαμβάνεται το μυαλό σας.

Το μεγάλο «πρέπει» της ΑΕΚ

Κλείνω, γιατί έχουμε και τα σημαντικότερα, που αφορούν την ρεβάνς της ΑΕΚ με την Αντερλεχτ. Το ξέραμε πως θα ήταν μια μακρά και επίπονη πορεία, που κανείς δεν θα πει μπράβο και δεν πρόκειται να πανηγυρίσει για όσα έχει πετύχει η ΑΕΚ, αλλά πολλοί θα ρίξουν το ανάθεμα σε περίπτωση αποτυχίας. Ετσι είναι. Όταν είσαι φτηνός στο αλεύρι και βγαίνει με σκουλήκια, μετά γίνεται ακριβός και στα πίτουρα. Κάτι δικά μας, αλλά που δεν χάνουν την σημασία τους και θα τα βρίσκουμε συχνά πυκνά μπροστά μας.

Η ΑΕΚ πρέπει να περάσει στην τελική φάση του Κόνφερενς Λιγκ. Με αυτό το μεγάλο «πρέπει» περίμενε για καιρό να αποδεσμευθεί ο Νίκολιτς, με αυτήν την «υποχρέωση» ήρθε ο Σέρβος. Αποτυχία δεν σημαίνει το τέλος του κόσμου, αλλά σε θέτει σε επικίνδυνα μονοπάτια που δεν ξέρεις που και πως θα σε βγάλουν. Επιτυχία σε επαναφέρει στην κανονικότητα, φτιάχνει σε μεγάλο βαθμό την συνέχεια της σεζόν και ανεβάζει την αυτοπεποίθηση του κόσμου.

Γιατί δεν μπορεί να αποτύχει

Δεν έχω σκοπό να σας αραδιάσω τις καθιερωμένες κλισεδιές για μαχαίρια στα δόντια, ματς χωρίς αύριο, όσοι παίξουν να βγάλουν ψυχή και άλλα ωραία τσιτάτα. Αν έχουμε μάθει κάτι καλά σε αυτό το πρώτο διάστημα γνωριμίας με τον Νίκολιτς είναι πως δεν είναι δογματικός. Σε έξι επίσημα ματς έχει χρησιμοποιήσει τρία διαφορετικά σχηματισμούς, ανάλογα με τον αντίπαλο και την εξέλιξη της κάθε αναμέτρησης. Η αήττητη πορεία της ΑΕΚ, το λιγότερο κακό δηλαδή, αποδεικνύει πως το πράττει καλά.

Επίσης, επειδή αναπτύσσεται και ένας «τρόμος» αναφορικά με τις απουσίες. Σαφέστατα, όσο πιο πολλές επιλογές έχεις, τόσο μεγαλύτερη ασφάλεια αισθάνεσαι. Ωστόσο, φαίνεται πως ο προπονητής έχει κατασταλάξει σε σημαντικό βαθμό στο μυαλό του για παίκτες που μπορεί να στηριχθεί σε αυτήν την εκκίνηση και από αυτήν την κατηγορία, θα λείπει μόνο ο Μάνταλος. Ωστόσο, βρήκε ήδη έναν ακόμα όπως ο Ελίασον, που μπορεί να καθορίσει κομβικό ρόλο στην ομάδα.

Για την ΑΕΚ τίποτα δεν θα είναι εύκολο, τίποτε δεν είναι δεδομένο. Αλλά όπως κατάφερε μέσα απ’ όλες τις δυσκολίες να φτάσει ως εδώ, έτσι θα πάει και αύριο για το παιχνίδι με την Αντερλεχτ. Δεν έχεις να σκεφτείς πολλά, δεν έχεις να κρατήσεις δυνάμεις. Μπαίνεις, νικάς, φτιάχνεις το μέλλον σου. Απλά και ξεκάθαρα. Οποιοι βρεθούν στα Φιλαδέλφεια, ας προετοιμαστούν για γερό στομάχι και «μάχη». Η ΑΕΚ έχει κάνει πολλά για να αποτύχει τώρα.