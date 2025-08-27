«Μπροστά από Παναθηναϊκό και Αϊντχόφεν για Ταρέμι ο Ολυμπιακός!»

O Ολυμπιακός βρίσκεται μπροστά από τον Παναθηναϊκό και την Αϊντχόφεν στην «μάχη» για την υπογραφή του Μεχντί Ταρέμι, όπως ανέφερε σε ανάρτησή του ο Ιταλός δημοσιογράφος, Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο.

Ο Μεχντί Ταρέμι βρέθηκε στο «στόχαστρο» του Παναθηναϊκού, όπως ενημερωθήκατε πρώτοι από το SDNA, αλλά ο έγκριτος Ιταλός δημοσιογράφος, Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο, τον «συνδέει» τώρα με τον Ολυμπιακό και την Αϊντχόφεν.

Συγκεκριμένα, ανέφερε σε ανάρτηση του στα social media ότι οι Πειραιώτες ενδιαφέρονται για την απόκτηση του πολύπειρου Ιρανού στράικερ της Ίντερ, ο οποίος δεν υπολογίζεται από την ομάδα του και ότι έχουν αποκτήσει το προβάδισμα για τον φέρουν στο Λιμάνι σε σχέση με Παναθηναϊκό και Αϊντχόφεν!

Επιπλέον, ο Ντι Μάρτζιο αναφέρει ότι Ολυμπιακός και Ίντερ βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις για την απόκτηση του Ταρέμι με κανονική μεταγραφή.

Αναλυτικά η δημοσίευση του Τζανλούκα Ντι Μάρτζιο: «Ο Ολυμπιακός είναι μπροστά από την Αϊντχόφεν και τον Παναθηναϊκό για τον Ταρέμι. Εξελίσσονται οι διαπραγματεύσεις για την απόκτηση του με κανονική μεταγραφή».