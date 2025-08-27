Ηρακλής: Συμφώνησε ο Παναγιωτίδης, ξεκαθαρίζει με ΑΕΛ

Ο Παναγιώτης Παναγιωτίδης συμφώνησε προφορικά με τον Ηρακλή και το μόνο που απομένει για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του είναι να ξεκαθαρίσει το τοπίο με την ΑΕΛ, με την οποία έχει συμβόλαιο.

Μπορεί οι «Κυανόλευκοι» να κινούνται για την απόκτηση ενός περιφερειακού επιθετικού, ωστόσο η περίπτωση του Παναγιωτίδη έχει «κυκλωθεί» εδώ και αρκετό καιρό, αφού μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του τόσο ως εξάρι όσο και ως αριστερός μπακ.

Το μόνο εμπόδιο που υπάρχει για να ολοκληρωθεί το deal ανάμεσα στις δύο πλευρές είναι να βρεθεί η «χρυσή» φόρμουλα με την ΑΕΛ, στην οποία ο Παναγιωτίδης έχει συμβόλαιο.

Στον Ηρακλή υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία πως αργά ή γρήγορα το θέμα θα λυθεί, αφού βρίσκεται σε καλό δρόμο, ούτως ώστε ο παίκτης να κλείσει στους Θεσσαλονικείς, διότι έχει ήδη συμφωνήσει προφορικά με τους «Κυανόλευκους».

Αύριο Πέμπτη (28/8) αναμένεται να υπάρξει οριστική εξέλιξη με την ΑΕΛ και να φανεί αν ο Παναγιωτίδης θα έρθει στην ομάδα του Μπάμπη Τεννέ.

Θυμίζουμε πως την περσινή χρονιά με τους «Βυσσινί» κατέγραψε 27 συμμετοχές και 3 ασίστ, ενώ στο παρελθόν αγωνίστηκε στις Κ19 του Ηρακλή και του ΠΑΟΚ, αλλά και σε Παναιτωλικό, Κέρκυρα, Επισκοπή Ρεθύμνου και Νίκη Βόλου.