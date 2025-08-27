Προπονήθηκε στην Τουρκία το «Τριφύλλι» - Τα πλάνα Βιτόρια για 11άδα (vid)

Ο Παναθηναϊκός πραγματοποίησε την τελευταία του προπόνηση στην Τουρκία, με τον Ρουί Βιτόρια να έχει καταστρώσει τα πλάνα του για την ενδεκάδα. Αποστολή στην Τουρκία: Κώστας Μανωλιουδάκης.

Το «Τριφύλλι» προπονήθηκε σήμερα στο γήπεδο της Σαμσουνσπόρ, ολοκληρώνοντας την προετοιμασία του για την αυριανή ρεβάνς με τους Τούρκους, που θα κρίνει ένα εισιτήριο για την League Phase του Europa League.

Ο Ρουί Βιτόρια παράλληλα καταστρώνει τα πλάνα του για την ενδεκάδα, με τον Τζούρισιτς να είναι αυτός που έχει το προβάδισμα για την θέση του αριστερού εξτρέμ και τον Πελίστρι να είναι φαβορί για δεξιά, κάτι που θα αφήσει τον Τετέ στον πάγκο. Όσον αφορά την κορυφή της επίθεσης, ο Ιωαννίδης αναμένεται να ξεκινήσει αντί του Σφιντέρσκι.

Κάτω από τα δοκάρια θα είναι ο Ντραγκόφσκι, με τους Κυριακόπουλο, Τουμπά, Πάλμερ-Μπράουν και Κώτσιρα να αποτελούν την αμυντική τετράδα. Ο Καλάμπρια άλλωστε δεν είναι ακόμα έτοιμος για 90λεπτο και το πιθανότερο σενάριο είναι να έρθει από τον πάγκο, όπως και στο ΟΑΚΑ. Οι άλλες τρεις θέσεις της ενδεκάδας, στην μεσαία γραμμή, θα καλυφθούν από Τσιριβέγια, Τσέριν και Μπακασέτα.

Από εκεί και πέρα, το «Τριφύλλι» θα έχει την υποστήριξη 100 οπαδών του, ενώ το γήπεδο της Σαμσουνσπόρ αναμένεται να είναι κατάμεστο. Ήδη έχουν πωληθεί πάνω από 25.000 εισιτήρια κι αν δεν γίνει sold-out, η προσέλευση θα είναι σίγουρα γύρω στους 30.000 φιλάθλους.

Δείτε βίντεο από την προπόνηση: