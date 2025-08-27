ΠΑΟΚ: «Ντόπες» στη Μεσημβρία ενόψει της ρεβάνς!

Το «παρών» στο αθλητικό κέντρο της Νέας Μεσημβρίας έδωσε αντιπροσωπεία οπαδών του ΠΑΟΚ, σε μια προσπάθεια να «ντοπάρει» τους παίκτες ενόψει της κρίσιμης ρεβάνς με τη Ριέκα!

Με προπόνηση στο αθλητικό κέντρο πέφτει η αυλαία της προετοιμασίας του ΠΑΟΚ για το ευρωπαϊκό παιχνίδι με τους Κροάτες.

Πριν από το πρόγραμμα, βρέθηκε στη Μεσημβρία αντιπροσωπεία οπαδών του Δικεφάλου που ζήτησε να μιλήσει με την ομάδα.

Σε μια σύντομη, εμψυχωτική ομιλία, οι οπαδοί ζήτησαν να τα δώσουν όλα, να παλέψουν για την πρόκριση, τονίζοντας πως με τη σειρά τους θα είναι στο πλευρό τους!

«Παίξτε με πάθος για την ανατροπή, για την πρόκριση», ανέφεραν μεταξύ άλλων σε μια παρουσία με πολλές «ντόπες», 24 ώρες πριν τη μεγάλη μάχη!