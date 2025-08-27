Τζάλοβιτς: «Ας γίνω ο πρώτος που θα κόψω την κακή παράδοση που έχουν οι Κροάτες με τον ΠΑΟΚ»

Με την... ελπίδα να γίνει ο πρώτος που θα «σπάσει» την κακή παράδοση απέναντι στον ΠΑΟΚ εμφανίστηκε ο Ράντομιρ Τζάλοβιτς - Κλειστά χαρτιά από τον προπονητή της Ριέκα για τους τραυματίες

Ο Μαυροβούνιος προπονητής της Ριέκα κράτησε «κλειστά» τα χαρτιά του ενόψει της αυριανής (28/8 20:30) ρεβάνς με τον ΠΑΟΚ, έδωσε όμως το... σύνθημα για να γίνει ο πρώτος προπονητής κροατικής ομάδας που θα αποκλείσει τον Δικέφαλο.



Αναλυτικά τα όσα δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου:

Για το τι ΠΑΟΚ περιμένει να δει αύριο: «Περιμένω να πιέσει από νωρίς και να προσπαθήσει να σκοράρει. Έχουμε το 1-0 για εμάς αλλά πρέπει να προετοιμαστούμε για όλο το ματς. Η αρχή του ματς είναι πολύ σημαντική. Ξέρουμε τους παίκτες του, αυτοί το ίδιο. Περιμένω την ομάδα μου να είναι γενναία, να δώσουμε τα πάντα για να επιστρέψουμε στο Εuropa League».

Για το αν άλλαξε γνώμη για τους παίκτες του ΠΑΟΚ: «Είναι πολύ καλή και ποιοτική ομάδα. Έχουν 2-3 παίκτες, όπως τον Ντεσπόντοφ, τον Γιακουμάκη που προστέθηκαν. Ο Τάισον, ο Πέλκας, όλοι ήταν στην αποστολή με την ΑΕΛ. Είναι καλή ομάδα, αλλά θα προσπαθήσουμε να παίξουμε όπως στο πρώτο ματς».

Για την αναμέτρηση του με τον Λουτσέσκου όσο ήταν στη Ρουμανία: «Έπαιξα και εγώ στη Ραπίντ. Εκεί ο Ραζβάν και ο Μιρτσέα είναι θρύλοι. Είναι μεγάλοι προπονητές με μεγάλα αποτελέσματα».

Για τον Ράντελιτς και τον Εντοκίτ: «Ήρθε μαζί μας ο Ράντελιτς. Δεν ξέρω αν θα παίξει. Ο Εντοκίτ είχε τραυματισμό στο προηγούμενο ματς, αλλά και πάλι δεν ξέρω».

Στο τέλος ρωτήθηκε, όπως και ο Ραζβάν Λουτσέσκου, για την κακή παράδοση των κροατικών ομάδων απέναντι στον ΠΑΟΚ, απαντώντας: «Ελπίζω να γίνω ο πρώτος που θα ''σπάσει'' αυτή την παράδοση».