ESPN Αργεντινής: «Πωλήθηκε 100% στον Παναθηναϊκό ο Ταμπόρδα!» (vid)

Σύμφωνα με το ESPN της Αργεντινής, ολοκληρώθηκε οριστικά η πώληση του Βιθέντε Ταμπόρδα από την Μπόκα Τζούνιορς στον Παναθηναϊκό.

«Τελειωμένη» παρουσιάζεται στην Αργεντινή η μεταγραφή του Βιθέντε Ταμπόρδα στον Παναθηναϊκό, αφού φαίνεται πως όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές κατέληξαν πλέον σε οριστική συμφωνία.

Οι «πράσινοι» ήταν γνωστό ότι είχαν ανέβει στα 5 εκατ. δολάρια, με την Μπόκα να είναι θετική στην παραχώρησή του και να διαπραγματεύεται με την Πλατένσε την πρόωρη λύση του δανεισμού του (κανονικά ολοκληρώνεται τον προσεχή Δεκέμβριο).

Σύμφωνα με το ESPN της Αργεντινής λοιπόν η υπόθεση είχε οριστικά αίσιο τέλος, αφού αναφέρεται χαρακτηριστικά πως: «Ταμπόρδα, 100% πουλήθηκε στην Ελλάδα. Ο ποδοσφαιριστής της Μπόκα Τζούνιορς που ήταν "αστέρι" στην Πλατένσε, θα συνεχίσει την καριέρα του στον Παναθηναϊκό».

