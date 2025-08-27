«Ανεβάζει την προσφορά του για Μάνσα ο Ολυμπιακός» (pic)

Ο Ολυμπιακός αναμένεται να καταθέσει νέα βελτιωμένη πρόταση στην Φορταλέζα για την απόκτηση του Γκουστάβο Μάνσα, σύμφωνα με Μέσο από την Βραζιλία.

Οι Πειραιώτες πιέζουν την Φορταλέζα για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Γκουστάβο Μάνσα και αναμένεται να καταθέσουν νέα πρόταση στους Βραζιλιάνους, σύμφωνα με την ιστοσελίδα «Diário do Nordeste».

Συγκεκριμένα, το δημοσίευμα από την Λατινική Αμερική αναφέρει ότι η Φορταλέζα αρνήθηκε την τελευταία πρόταση του Ολυμπιακού ύψους 4,5 εκατ. ευρώ και πλέον οι «ερυθρόλευκοι» είναι πρόθυμοι να ανεβάσουν την προσφορά τους στα 5 με 5,5 εκατ. ευρώ! Από αυτό το ποσό τα 4,5 εκατ. θα καταβληθούν απευθείας, ενώ τα υπόλοιπα θα μπουν σε δόσεις με τη μορφή μπόνους.

Τέλος, τονίζεται ότι η Φορταλέζα επιθυμεί να διατηρήσει ένα ποσοστό μεταπώλησης κοντά στο 20% σε ενδεχόμενη μεταγραφή του στο μέλλον. Όπως και να έχει τις επόμενες ημέρες θα έχουμε την οριστική κατάληξη και στην υπόθεση αυτή, καθώς η μεταγραφική περίοδος του καλοκαιριού οδεύει προς την ολοκλήρωση της.