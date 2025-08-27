Αθλητικός Διευθυντής Μιάλμπι: «Ο Μανέ πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις στον Ολυμπιακό»

Ο Αθλητικός Διευθυντής της Μιάλμπι αναφέρθηκε στην ακύρωση της μεταγραφής του Αμπντουλί Μανέ από την σουηδική ομάδα στον Ολυμπιακό και το θέμα που προέκυψε με τις ιατρικές του εξετάσεις.

Η μεταγραφή του Αμπντουλί Μανέ στον Ολυμπιακό δεν πραγματοποιήθηκε με αποτέλεσμα ο ποδοσφαιριστής να επιστρέψει στην Σουηδία και στην Μιάλμπι στην οποία ανήκει. Ο Αθλητικός Διευθυντής της Μιάλμπι, Χάσε Λάρσον, αναφέρθηκε με δηλώσεις του στην μη ολοκλήρωση της μεταγραφής του στους Πειραιώτες και ανέφερε μεταξύ άλλων ότι ο στράικερ από την Γκάμπια είναι απόλυτα υγιής.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στο «aftonbladet»:

«Ο Μανέ είναι απόλυτα υγιής. Απλώς ο Ολυμπιακός προσπαθεί να σώσει την υπόληψή του».

Τι έχει συμβεί;

«Πιθανότατα έχει να κάνει με το συμβόλαιο του Μάνε. Δεν ξέρω ακριβώς, για να είμαι ειλικρινής. Επιστρέφει τώρα, οπότε δεν έχω ιδέα τι συνέβη. Αλλά μίλησα μαζί του το συντομότερο δυνατό και τότε απλώς προσπάθησαν να τον ξεγελάσουν για να υπογράψει το συμβόλαιο».

Πώς νιώθεις που μια συμφωνία με έναν μεγάλο ευρωπαϊκό σύλλογο έχει τέτοια κατάληξη;

«Είναι πάνω απ' όλα λυπηρό που κατηγορούν την ιατρική εξέταση. Είναι εκατό τοις εκατό υγιής, από κάθε άποψη. Κάνουμε εξετάσεις εδώ συνέχεια. Το να το διαδίδουμε είναι λυπηρό και θα μπορούσε να του τα καταστρέψει σε σχέση με άλλους συλλόγους».

Πώς ένιωθε όταν του μιλούσες;

«Νομίζω ότι ήταν εντάξει. Μάλλον θα τον ξαναβασιστούμε στα πόδια του!

Δεν έχουμε μιλήσει με κανέναν άλλο σύλλογο, οπότε νομίζω ότι είναι μάλλον δύσκολο να κάνουμε κάτι άλλο τώρα».