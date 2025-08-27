Χάσι: «Περιμένω μια ΑΕΚ πιο επιθετική συγκριτικά με τις Βρυξέλλες»

Μια ΑΕΚ πιο επιθετική, με μεγαλύτερη ένταση συγκριτικά με τις Βρυξέλλες περιμένει αύριο Πέμπτη (28/8) ο Μπέσνικ Χάσι.

Ο τεχνικός της Άντερλεχτ, μιλησε στη συνέντευξη Τύπου για την μεγάλη ρεβάνς στην Αγιά Σοφιά - OPAP Arena και στάθηκε στην κρισιμότητα του αγώνα και την... ένταση του γηπέδου.

Αναλυτικά όσα είπε:

Για το τι περιμένει από την ΑΕΚ: «Περιμένω να είναι πάλι πολύ δυνατή. Περιμένω ίσως μια άλλη ΑΕΚ. Ίσως να αλλάξουν το σύστημά τους και να αρχίσουν να επιτίθενται από το ξεκίνημα. Μπορεί και να περιμένουν βέβαια, δεν μπορώ να ξέρω ακριβώς».

Για το αν η ένταση του γηπέδου επηρεάσει την ομάδα του: «Ξέρω πως είναι αυτές οι εντάσεις, είχα παίξει με τον Ολυμπιακό. Κάποιοι παίκτες έμπειροι που έχουμε γνωρίζουν. Δεν πρέπει να μας απασχολεί, πρέπει να κάνουμε το παιχνίδι μας. Αυτό έχει δύο όψεις γιατί αν βάλουμε ένα γρήγορο γκολ θα αλλάξουν τα δεδομένα και θα είμαστε πιο άνετοι».

Για το πόσο σημαντική είναι η πρόκριση: «Είναι πολύ σημαντικό να μπούμε στη League Phase. Και για τους παίκτες και για τους νέους παίκτες ώστε να αποκτήσουν εμπειρία».

Για την κατάσταση του Σίμιτς: «Το θετικό είναι ότι έχει κάνει δύο προπονήσεις. Νιώθει πολύ καλύτερα, αλλά έχει χάσει μέρος τη προετοιμασίας. Μετά ξανατραυματίστηκε, του λείπει ρυθμός, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί».

Για το ότι απολύθηκε μετά από ήττα από την ΑΕΚ το 2017 ως προπονητής του Ολυμπιακού: «Δεν ήταν σε αυτό το γήπεδο, ήταν στο ΟΑΚΑ. Μετά το 0-2 σταμάτησε ο αγώνας κάποια λεπτά και μετά δεν γνώριζα την ομάδα. Έγιναν κάποια περίεργα πράγματα. Αυτό είναι πολύ μακριά. Μου αρέσει η Αθήνα και ως εκεί».

Για τα πλεονεκτήματα της ΑΕΚ και για τους παίκτες που ξεχωρίζει: «Η ΑΕΚ είναι πολύ καλή ομάδα. Με εμπειρία. Αυτό που περιμένω είναι μια διαφορετική ΑΕΚ. Με μεγαλύτερη ένταση. Την περασμένη εβδομάδα έπαιξε πιο υπομονετικά, μας περίμενε. Αύριο περιμένω να παίξει πιο επιθετικά. Έχει ποιότητα και καλούς επιθετικούς. Δεν θέλω να μιλήσω για κάποιον παίκτη ιδιαίτερα, αλλά είναι μια πολύ καλή ομάδα».

Για το αν έχει προετοιμάσει την ομάδα του για διαδικασία πέναλτι ή πρόκειται να το κάνει σήμερα: «Είμαστε πάντα έτοιμοι για όλα».

Για το αν κάποιοι παίκτες έχουν το μυαλό τους σε μεταγραφή: «Δεν έχω ασχοληθεί με αυτό. Αγωνιζόμαστε με αυτούς που έχουμε και δεν έχω ανοιχτεί πάνω σε αυτό το θέμα για το ποιος θα μείνει και ποιος θα φύγει. Είμαστε εδώ όλοι μαζί για να αγωνιστούμε».