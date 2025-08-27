Οι επικές αντιδράσεις του Φρανκ στα γκολ της Τότεναμ επί της Σίτι (vid)

Με την... ψυχή του έζησε το παιχνίδι στο «Etihad» ο Δανός προπονητής των «Σπερς» που έχει ξεκινήσει ιδανικά το νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, διαδεχόμενος τον Άγγελο Ποστέκογλου.

Η Τότεναμ πέτυχε δυο γκολ κόντρα στην Μάντσεστερ Σίτι πριν από την ανάπαυλα και έκανε το 2Χ2 στην εκκίνηση της Premier League, έχοντας τον Τόμας Φρανκ στον πάγκο.

Ο Δανός τεχνικός ήταν ιδιαίτερα... παραστατικός, ειδικά όσο το VAR τσέκαρε το 0-1 του Τζόνσον, ενώ πιο ήρεμα, αλλά και με... ανακούφιση λόγω της αργοπορημένης εκτέλεσης του Ριτσάρλισον, πανηγύρισε το 0-2 του Παλίνια στο 45' για μια σπουδαία νίκη!

Οι «Σπερς» δεν έχασαν ευκαιρία και δημιούργησαν ένα βίντεο με τις επικές αντιδράσεις του Φρανκ, οι οποίες σχολιάστηκαν στο διαδίκτυο, προκαλώντας αρκετό «καλό» γέλιο!