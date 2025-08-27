«Ντρίμπλαρε» ερώτηση για το μέλλον του στην Ρέιντζερς ο Ντέσερς

Ο Σίριελ Ντέσερς, που απασχολεί ΑΕΚ και Παναθηναϊκό, ρωτήθηκε για το μέλλον του στην Ρέιντζερς και απάντησε με... διπλωματικό τρόπο.

Ο Νιγηριανός στράικερ αποτελεί βασικό στόχο της ΑΕΚ όλο το καλοκαίρι, ενώ τις τελευταίες ώρες συνδέθηκε και με την ομάδα του Παναθηναϊκού.

Στα πλαίσια της συνέντευξης Τύπου για την αναμέτρηση της Ρέιντζερς με την Μπριζ λοιπόν, ο Ντέσερς ρωτήθηκε για το μέλλον του στον σύλλογο της Γλασκώβης, με αφορμή το ενδιαφέρον διάφορων ομάδων για αυτόν.

«Εγώ θα τονίσω μόνο πως βρίσκομαι σε μία φανταστική ομάδα. Δεν είναι εύκολο, γιατί πάντα κάτι συμβαίνει εδώ και υπάρχει τεράστια πίεση. Αλλά γενικά πιστεύω ότι η Ρέιντζερς είναι μία από τις κορυφαίες ομάδες στον κόσμο. Για να φύγω από εδώ, κάτι θα πρέπει να είναι καλό και θα πρέπει να είναι μία άλλη μεγάλη ομάδα» ανέφερε χαρακτηριστικά, χωρίς να μπει σε περισσότερες λεπτομέρειες.