ΑΕΚ: Επιστροφή Ελίασον στην εθνική ομάδα της Σουηδίας! (pic)

Ο Νίκλας Ελίασον επιστρέφει στις κλήσεις της εθνικής ομάδας της Σουηδίας καθώς συμπεριλαμβάνεται στις επιλογές του ομοσπονδιακού προπονητή Γιόν Νταλ Τόμασον για τα δυο προσεχή παιχνίδια με Σλοβενία (5 Σεπτεμβρίου) - Κόσοβο (8 Σεπτεμβρίου) για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο διεθνής εξτρέμ της ΑΕΚ, είχε αγωνιστεί τελευταία φορά με την Σουηδία τον περασμένο Μάρτιο στο φιλικό με την Βόρειο Ιρλανδία ωστόσο στα ματς του Μαΐου που είχαν ακολουθήσει είχε μείνει εκτός κλήσεων. Πλέον, επιστρέφει στις επιλογές του Τόμασον σε μια χρονική περίοδο μάλιστα που βρίσκει ξανά τον εαυτό του και στην ΑΕΚ, όντας απόλυτα συγκεντρωμένος στις υποχρεώσεις της ομάδας.

Μην ξεχνάμε πως ο Νίκλας Ελίασον που μετρά 8 συμμετοχές με την εθνική ομάδα την Σουηδίας, κέρδισε το εισιτήριο για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα τον Ιούνιο του 2024 μέσω των εξαιρετικών του εμφανίσεων με την φανέλα της ΑΕΚ.

Ο Ελίασον θυμίζουμε ήταν καθοριστικός για την Ένωση στις Βρυξέλλες καθώς πέτυχε το γκολ της ισοφάρισης με φανταστικό πλασέ ενώ έκανε καλή εμφάνιση και απέναντι στον Πανσερραϊκό στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος.