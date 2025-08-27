Ρέις: «Στόχος να αποκλείσουμε τον Παναθηναϊκό!» - Προανήγγειλε αποχώρηση παίκτη

Ο Τόμας Ρέις τόνισε πως η Σαμσουνσπόρ έχει ξεκάθαρο στόχο να αποκλείσει τον Παναθηναϊκό, ενώ προανήγγειλε την αποχώρηση του Άρμπνορ Μούγια. Αποστολή στην Τουρκία: Κώστας Μανωλιουδάκης.

Ο προπονητής της τουρκικής ομάδας, Τόμας Ρέις, μίλησε στην συνέντευξη Τύπου για την αυριανή αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό και τόνισε πως οι γηπεδούχοι έχουν ως ξεκάθαρο στόχο να πάρουν την πρόκριση για την League Phase του Europa League.

Παράλληλα, προανήγγειλε την αποχώρηση του Μούγια από τον σύλλογο, ενώ επιβεβαίωσε πως οι Χόλσε και Μουσάμπα βρίσκονται κανονικά στην διάθεσή του.

Αποσπάσματα από τα όσα δήλωσε:

«Ο αυριανός αγώνας θα είναι πολύ ιδιαίτερος. Στο ματς της Αθήνας, ως ομάδα δεν δείξαμε την καλύτερη απόδοσή μας, αλλά σε αυτόν τον αγώνα ο στόχος μας είναι ξεκάθαρος: να αποκλείσουμε τον αντίπαλο.

Αν κοιτάξουμε τις επιτυχίες που έχουμε πετύχει μέχρι τώρα, νιώθουμε πως οι αντίπαλοί μας πλέον πιστεύουν ότι τα πράγματα έχουν γίνει πιο δύσκολα όταν παίζουν εναντίον της Σαμσουνσπόρ.

Ναι, ίσως για τη Σαμψούντα να ήταν ένα όνειρο να παίξει στην Ευρώπη, αλλά το καταφέραμε. Αύριο έχουμε μπροστά μας έναν ακόμη ευρωπαϊκό αγώνα και θα δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό».

Για τους παίκτες που θα έχει στη διάθεσή του: «Ο Μούγια αποχώρησε γιατί ο ίδιος ήθελε να φύγει. Όσο για τους Κάρλο και Μουσάμπα, είναι σε πολύ καλή κατάσταση και έτοιμοι να αγωνιστούν».

Παράλληλα, μέσα από τα social media έστειλε το μήνυμα: «Γράψαμε ιστορία την περασμένη σεζόν. Γιατί να μην συνεχίσουμε;».

Τους παίκτες της ομάδας εκπροσώπησε ο Ολιβιέ Εντσάμ, που είπε:

Για το αν επηρέασε την ομάδα στο πρώτο ματς η απουσία του Χόλσε: «Ούτε ναι ούτε όχι. Μπορεί να μας επηρέασε. Δεχθήκαμε 2 γκολ από στημένες φάσεις. Αυτό όμως δεν έγινε μόνο λόγω της απουσίας ενός παίκτη. Χρειαζόμαστε πάρα πολύ όλους. Ελπίζω αύριο να κάνει μια πολύ καλή εμφάνιση και να περάσουμε».

Για την παρουσία του στην θέση «10» στο ΟΑΚΑ: «Για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω αγωνιστεί πολλές φορές ως 10άρι. Όταν έχουμε την κατοχή, μου αρέσει να παίζω σε αυτή τη θέση. Μου αρέσει να αγωνίζομαι και ως 8άρι και ως 10άρι».

Για την παρουσία της ομάδας στην Ευρώπη: «Αυτό το παιχνίδι είναι πολύ σημαντικό για όλους. Χάρη στις επιτυχίες που πετύχαμε πέρσι, θέλουμε αύριο να πάρουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε και να συνεχίσουμε αυτή την επιτυχία».