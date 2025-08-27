Νέα προσθήκη για τον Asteras B' AKTOR

Οι Αρκάδες προχώρησαν σε ακόμα μία μεταγραφή, επενδύοντας στον 19χρονο μέσο που αγωνιζόταν στην ακαδημία του ΟΦΗ.

Η ανακοίνωση του Asteras B' Aktor για την προσθήκη του Ανδρέα Αδαμάκη στο ρόστερ που θα παρουσιαστεί στη Super League 2:

«Ο νεαρός επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, Ανδρέας Αδαμάκης εντάσσεται στο δυναμικό του ASTERAS B' AKTOR.

Ο Ανδρέας γεννήθηκε στις 7 Ιουλίου 2006 και αγωνίζεται ως μέσος. Προέρχεται από τις Ακαδημίες του ΟΦΗ.

Καλωσορίζουμε τον Ανδρέα Αδαμάκη στην οικογένεια του ASTERAS AKTOR και του ευχόμαστε υγεία και καλή επιτυχία.

"Είμαι χαρούμενος για την ευκαιρία που θα έχω στον ΑΣΤΕΡΑ. Ακόμη δεν έχω κερδίσει τίποτα, θα δουλέψω και θα προσπαθήσω πολύ για να καταφέρω να κάνω πραγματικότητα το όνειρό μου. Σας ευχαριστώ πολύ".»