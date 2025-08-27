Ντιέγκο Μαρτίνες στο SDNA: «Τεχνίτης και γρήγορος ο Ταμπόρδα, μπορεί να κάνει σπουδαία δουλειά στον Παναθηναϊκό»

Ο Αργεντινός προπονητής που επί των ημερών του στον πάγκο της Μπόκα Τζούνιορς το 2024 είχε υπό τις οδηγίες του τον 24χρονο μεσοεπιθετικό (εσχάτως παίζει δυνατά για το Τριφύλλι) καταθέτει στο SDNA το προσωπικό του αγωνιστικό report.

Σε ανοιχτή γραμμή με την Μπόκα Τζούνιορς για τον Βιθέντε Ταμπόρδα βρίσκεται ο Παναθηναϊκός, όπως κυκλοφορεί ευρέως τις τελευταίες ημέρες στα media της Αργεντινής.

Οι «πράσινοι» παρουσιάζονται (σύμφωνα με τα σχετικά ρεπορτάζ) να έχουν καλύψει τα «θέλω» των «Xeinezes» και να απομένει για το deal - done το οριστικό «ΟΚ» της Πλατένσε για την πρόωρη λύση του δανεισμού του.

Το SDNA επικοινώνησε με τον Αργεντινό τεχνικό, Ντιέγκο Μαρτίνες ο οποίος το 2024 είχε υπό τις οδηγίες του τον Ταμπόρδα στην Μπόκα και πήρε το προσωπικό του report για τον 24χρονο μεσοεπιθετικό.

«Γνωρίζω τον Βιθέντε από νεαρή ηλικία. Όταν βρέθηκα στην πρώτη ομάδα της Μπόκα, η αλήθεια είναι ότι δεν πήρε πολλές ευκαιρίες έχοντας μπροστά του παίκτες όπως οι Έκι Φερνάντες, Κέβιν Ζένον, Κρίστιαν Μεντίνα.

Eίναι πολύ καλός παίκτης κι εξαίρετος χαρακτήρας. Κινείται με μεγάλη ταχύτητα, είναι τεχνίτης και ιδιαίτερα αποτελεσματικός στο ένας εναντίον ενός.

Μπορεί να παίξει το ίδιο καλά τόσο ως “δεκάρι”, όσο κι ως “οκτάρι”, αλλά και εξτρέμ με ανάποδο πόδι.

Έπειτα από το δανεισμό στην Πλατένσε πήρε παιχνίδια στα πόδια του και απέκτησε μεγαλύτερη εμπειρία.

Εφόσον τελικά ο Παναθηναϊκός καταφέρει να τον αποκτήσει και να τον φέρει στην Ελλάδα, θεωρώ πως μπορεί να κάνει σπουδαία δουλειά».