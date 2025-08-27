Απαγορεύτηκε το προκλητικό πανό με τον Κεμάλ που ετοίμαζαν οι οπαδοί της Σαμσουνσπόρ! (pic)

Οι αρχές απαγόρευσαν στους οπαδούς της Σαμσουνσπόρ να υψώσουν στην αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό το προκλητικό πανό που ετοίμασαν.

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται αύριο (28/8) από την Σαμσουνσπόρ, οι οπαδοί της οποίας αναμένεται να γεμίσουν το γήπεδο και να δημιουργήσουν μια «καυτή» ατμόσφαιρα.

Φαίνεται όμως πως το κλίμα θα ξέφευε από το αμιγώς αθλητικό, μιας και οι οργανωμένοι της τουρκικής ομάδας είχαν ετοιμάσει ένα πανό που απεικόνιζε τα μπλε μάτια του Κεμάλ.

Οι αρχές ωστόσο τους απαγόρευσαν να το χρησιμοποιήσουν, στα πλαίσια των αυστηρών μέτρων ασφαλείας που υπάρχουν, μιας και η αναμέτρηση έχει χαρακτηριστεί «υψηλής επικινδυνότητας».

Δείτε την σχετική ανάρτηση: