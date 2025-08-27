Ο Πούλισικ επέστρεψε στην εθνική ομάδα των ΗΠΑ

Μετά την απουσία του από το Gold Cup τον περασμένο Ιούνιο, για λόγους ξεκούρασης, ο Κρίστιαν Πούλισικ επέστρεψε στην εθνική ομάδα των ΗΠΑ, λιγότερο από δέκα μήνες πριν από το Μουντιάλ, που θα διεξαχθεί το ερχόμενο καλοκαίρι.

Ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο, συμπεριέλαβε τον έμπειρο επιθετικό (78 συμμετοχές, 33 γκολ στην εθνική ομάδα) στην αποστολή για τους φιλικούς αγώνες με την Νότια Κορέα και την Ιαπωνία, που θα γίνουν στις 6 και 10 Σεπτεμβρίου.

Υπενθυμίζεται, ότι ο Πούλισικ, ο οποίος έπαιξε σε 50 (!) αγώνες με την Μίλαν την περασμένη σεζόν, επέλεξε να μην συμμετάσχει στο Πρωτάθλημα Βόρειας, Κεντρικής Αμερικής και Καραϊβικής, προκειμένου να ξεκουρασθεί.

Η απόφαση του Αμερικανού άσου, προκάλεσε την κριτική από δύο πρώην βασικούς παίκτες της Team USA, τον Λάντον Ντόνοβαν και τον Αλέξι Λάλας, πριν από την ήττα των ΗΠΑ από το Μεξικό στον τελικό της διοργάωσης με 2-1.

Ο Πούλισικ ήταν πρόθυμος να συμμετάσχει στα δύο φιλικά παιχνίδια της εθνικής ομάδας πριν από το Gold Cup, εναντίον της Τουρκίας (1-2) και της Ελβετίας (0-4). Αν και δεν κλήθηκε από τον Ποτσετίνο για αυτά τα δύο ματς, ο παίκτης της Μίλαν δήλωσε ότι σέβεται απόλυτα την απόφαση του προπονητή, διευκρινίζοντας ότι όσοι αμφισβήτησαν την δέσμευσή του στην εθνική ομάδα «είναι εντελώς άσχετοι».