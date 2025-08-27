Προς Αναγέννηση Καρδίτσας ο Μπαλωμένος

Ο Κωνσταντίνος Μπαλωμένος οδεύει προς την Αναγέννηση Καρδίτσας, με την οποία αναμένεται να αγωνιστεί ως δανεικός την επόμενη σεζόν.

Ο Δικέφαλος βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με τη νεοφώτιστη στη Super League 2 Αναγέννηση Καρδίτσας για τον δανεισμό του 23χρονου πορτιέρε.

Τα τελευταία χρόνια αποτελεί βασικό «γρανάζι» του ΠΑΟΚ Β, μετρώντας 38 συμμετοχές σε επίπεδο Super League 2, ενώ συμμετέχει αδιαλείπτως τα τελευταία χρόνια και στις προπονήσεις της ανδρικής ομάδας.

Πρόσφατα ο ΠΑΟΚ ανανέωσε το συμβόλαιο του για άλλα δύο χρόνια και συγκεκριμένα μέχρι τον Ιούνιο του 2027, μετρώντας ήδη 14 χρόνια στους Θεσσαλονικείς.

Όπως όλα δείχνουν, από τα «ασπρόμαυρα» θα φορέσει τα «κιτρινόμαυρα» της Αναγέννησης Καρδίτσας ως δανεικός, η οποία επέστρεψε δυναμικά στη δεύτερη τη τάξει επαγγελματική κατηγορία της χώρας.