Gazzetta dello Sport: «Αν αποδεχθεί τον Παναθηναϊκό, ο Ταρέμι θα κάνει 4 ομάδες χαρούμενες»

Η ιταλική «Gazzetta dello Sport» αναφέρθηκε στο ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Μεχντί Ταρέμι, εξηγώντας το... ντόμινο που θα προκαλούσε η συγκεκριμένη μεταγραφή.

Το SDNA είναι αυτό που αποκάλυψε το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Μεχντί Ταρέμι, με την συγκεκριμένη είδηση να «παίζει» τις επόμενες ώρες στην Ιταλία και σε όλη την Ευρώπη.

Η «Gazzetta dello Sport» λοιπόν αναφέρθηκε στην προσπάθεια των «πράσινων» να αποκτήσουν τον Ιρανό, εξηγώντας πως εάν ο παίκτης δεχθεί να γίνει κάτοικος Αθηνών, τότε θα κάνει τέσσερις χαρούμενες τέσσερις ομάδες!

Γιατί; Γιατί στην συνέχεια ο Ιωαννίδης θα παραχωρηθεί στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας και στην συνέχεια ο Χάρντερ στην Μίλαν. Ικανοποιημένη θα είναι φυσικά και η Ίντερ, που θα «ξεφορτωθεί» το συμβόλαιο ενός παίκτη που δεν υπολογίζεται.

Στο ίδιο δημοσίευμα γίνεται αναφορά και στον Ντέσερς, εξηγώντας πως αυτός θα έπρεπε να είναι η Νο.1 επιλογή του Παναθηναϊκού, όμως οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο ομάδες καθυστέρησαν.

Απόσπασμα από το δημοσίευμα:

«Κι έτσι, όλα καταλήγουν να εξαρτώνται από τον Ταρέμι. Αν δεχθεί τον Παναθηναϊκό, ο Ιρανός θα έκανε χαρούμενες τέσσερις ομάδες με μία κίνηση: πρώτα την Ίντερ, που θα απαλλαγεί επιτέλους από ένα βαρύ συμβόλαιο· έπειτα τον Παναθηναϊκό, που θα έβρισκε τον ιδανικό αντικαταστάτη του Ιωαννίδη· τη Σπόρτινγκ, που θα υποδεχόταν τον Έλληνα επιθετικό· και τέλος τη Μίλαν, που θα έπαιρνε το «πράσινο φως» από τους Πορτογάλους για να ολοκληρώσει την απόκτηση του Χάρντερ».